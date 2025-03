Los fenómenos paranormales que sufrieron las exmonjas de Belorado en Derio: "El demonio movía el picaporte"

"Recuerdo sobre todo el año 2017, las hermanas me lo decían. 'He tenido una visión del demonio', 'alguien me ha puesto una mano fría por la espalda', 'alguien me ha agarrado por la noche'. Las monjas tenían miedo y pavor de que volviera a suceder. Yo iba recogiendo los testimonios, y las monjas no querían hablar con el resto de hermanas. Algunas se quisieron ir directamente porque no estaban bien aquí. No estaban a gusto. Y eso se aceleró muchísimo".

Ese es el testimonio de Laura García de Viedma, la exabadesa de las monjas cismáticas de Belorado, conocido ahora, sobre la estancia de las ya exreligiosas en el monasterio de Derio (Vizcaya), antes de su traslado a Belorado (Burgos).

"Nada más llegar aquí, es que ya notamos que había hermanas muy enfermas. Todo nos costaba mucho y algunas hermanas estaban inquietas en su celda, por las noches. Algunas monjas, de las más mayores, nos dijeron más adelante que nunca habían sentido paz aquí", explica García de Viedma en un vídeo grabado en el convento vasco por su jefe de prensa.

"Una experiencia pavorosa"

Según señala la exabadesa, el incidente más grave fue durante la renovación de profesión temporal de una de las hermanas, en el día de San José del año 2020. "Fue un momento es que se abrió el infierno. Ella ya en el año 19 había tenido problemas con el demonio, tuvo una experiencia pavorosa de una noche entera notando que el demonio quería abrir la puerta por fuera, moviendo el picaporte. Recibía un odio intenso, como si te quisera destruir. Eso te deja físicamente destrozada", señala en el vídeo que se puede ver en Youtube.

Las exmonjas de Belorado se encuentran actualmente a la espera de que declaren en el juicio de el Arzobispado de Burgos pide su desahucio del convento, después de que fueran excomulgadas al renegar del Vaticano. Mientras tanto, tres de las exhermanas han cogido un restaurante en Arriondas para tratar de obtener financiación para mantenerse durante los próximos meses, ya que todas las actividades que realizaban en el monasterio de Belorado, entre ellas cría de animales, han quedado suspendidas.

Vista del convento de Derio, donde se habrían producido fenómenos paranormales. / EPE

Entrenamiento de perros

Las monjas cismáticas han alquilado el hotel en el que se ubica el establecimiento en Asturias por 1.600 euros al mes y han comprado un terreno de 7.000 metros cuadrados, que ya tiene licencia de núcleo zoológico. Su intención es desarrollar varios proyectos relacionados con la cría y entrenamiento de perros de compañía para mujeres maltratadas y de perros guía para colectivos desfavorecidos, entre otros. Las religiosas residen en las habitaciones del establecimiento, mientras que la planta baja se destinará al restaurante de clausura.

