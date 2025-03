Disputa por una lujosa propiedad en Mallorca: ¿okupa una casa una exconcursante de Miss Alemania?

"El ganador se lo lleva todo", cantaba ABBA hace 45 años. Quién sabe si las dos carreras habrían tomado caminos diferentes si el jurado del concurso Miss Alemania 2012 hubiera decidido otra cosa. Isi Glück ganó el título y despegó como cantante de Ballermann unos años después. Hoy, la ex reina de la belleza es uno de los rostros más reconocibles de la escena festiva alemana.

Otra candidata soñaba con un camino similar, se presentó a la carrera como Miss regional, pero perdió. Hoy, un directivo alemán la acusa de okupar su vivienda en Mallorca. Ella lo niega.

El empresario no quiere dar su nombre. "Al fin y al cabo, no soy un simple trabajador de fábrica y es fácil buscarme en Google", dice. Llamémosle Herbert Brumm. El alemán compró un piso de lujo con su mujer en una de las zonas más caras del suroeste de la isla. "Como inversión. Pensábamos alquilarlo a largo plazo".

El pasado mes de agosto, un interesado de Australia se presentó y se fue a vivir con su novia alemana. "Poco después, sin embargo, se pelearon", dice Brumm. Ella le denunció por violencia doméstica. Él alegó que todo era mentira. El australiano avisó que dejaría el piso a finales de 2024 y se mudó. "Ella, en cambio, se quedó y dijo que quería hacerse cargo del contrato de alquiler", cuenta el administrador.

Disputa por el nuevo contrato de alquiler

Hasta ahí, todo bien. Sin embargo, durante las negociaciones del contrato siguieron surgiendo problemas. El administrador quería asegurarse de que la aspirante a Miss Alemania 2012 tenía los medios económicos para permitirse la lujosa vivienda. "Estamos hablando de unos 4.000 euros al mes. La propiedad vale probablemente 1,5 millones de euros hoy en día", dice Brumm. Pero la mujer nunca quiso sincerarse. "Me enviaba documentos extraños, incluidas algunas facturas de la época del coronavirus, en las que supuestamente ganaba mucho dinero con una empresa. O un contrato de trabajo en la consulta de fisioterapia de su madre. Pero es obvio que ese trabajo no existe".

Brumm aumentó rápidamente la fianza para tener cierta seguridad. "Un nuevo amigo suyo la pagó, pero sólo una parte de la cantidad exigida", dice el alemán. "En enero volví a transferir el dinero y di por terminadas las negociaciones". Brumm fijó el último día del mes como fecha para entregar las llaves. Hasta entonces, el perjuicio económico era limitado, ya que el australiano pagó el alquiler hasta finales de diciembre. Hasta ahora, Brumm "sólo" se ha quedado con los gastos de servicio que paga por el inquilino y el alquiler de enero.

¿La mujer tiene dinero o no?

El australiano no acudió a la cita, pero envió a un abogado. "El ex tiene miedo de hacer algo malo. Al fin y al cabo, la reina de la belleza se ha bañado en todo tipo de aguas", refunfuña Brumm. La residente de la lujosa propiedad no estaba en casa en ese momento, pero llegó poco después en un BMW 430 descapotable. "Un coche así cuesta más de 80.000 euros", dice el propietario, que está por tanto seguro de que el dinero no es el problema. "También se pasea con bolsos que cuestan 20.000 euros, según mi mujer". Sin embargo, la señora siempre ponía excusas y no devolvía las llamadas perdidas. "Tiene una hija pequeña. Es previsible que alegue que está en una situación vulnerable en una posible vista judicial", teme el empresario comunidad.

Por ello, Brumm se muestra actualmente reticente a emprender acciones legales. "Sabemos cómo funcionan las cosas en Mallorca. Puede llevar hasta seis meses. Durante ese tiempo, las deudas de alquiler se acumulan. No volveré a ver el dinero. Y 30.000 euros sería una cantidad que también me perjudicaría", dice el propietario.

Lo que dice la otra parte

En respuesta a la consulta de Mallorca Zeitung, la reina de la belleza fue contactada por su nuevo novio español e inmediatamente después por su abogado. Tras la marcha del australiano, sobre el que pesa una orden de alejamiento, la nueva pareja transfirió al administrador cuatro meses de alquiler. Algo menos de 16.000 euros. "Eso debería demostrar que mi cliente tiene medios económicos suficientes. Sobre todo porque es ilegal exigir una fianza mayor", dice el abogado. Sin embargo, la mujer no busca pelea. "Sólo busca un nuevo lugar donde vivir. Pero eso no es tan fácil con lo ajustado que está el mercado de la vivienda en Mallorca. Sobre todo porque su hija va al colegio a la vuelta de la esquina". Desde luego, ha pagado los gastos de comunidad.

El abogado de Brumm no está dispuesto a aceptar que ahora se trate de un caso de declaración contra declaración. "El hecho es que la mujer está okupando un piso sin haber firmado un contrato de alquiler válido. Mi cliente tiene derecho a elegir al inquilino", afirma. Por consejo del abogado, Brumm estudia ahora emprender acciones legales contra la alemana, que sigue viviendo en su propiedad sin contrato. Y contra el australiano, "que devolvió el piso con un okupa".