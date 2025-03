Las víctimas denuncian el terrorismo que ahora se presenta "envuelto en un fanatismo religioso que no conoce fronteras"

El presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Juan Francisco Benito, ha asegurado este jueves que el terrorismo no es un capítulo cerrado ya que siga golpeando a la sociedad aunque sea de forma esporádica y se presenta "ahora envuelto en un fanatismo religioso que no conoce fronteras".

Así lo ha señalado Benito en el Auditorio Nacional en su discurso previo al XXIII concierto 'in memorian', que presiden los reyes, y que se celebra anualmente en homenaje a las víctimas del terrorismo en vísperas del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, el 11 de marzo, aniversario de los atentados cometidos en 2004 en Madrid.

Así, ha recordado el presidente de la fundación, en el último año el terrorismo ha segado la vida de cuatro españoles asesinados en Afganistán el pasado 17 de mayo en atentado yihadista, además del joven herido grave en atentado en Berlín el pasado 22 de febrero.

Antes de comenzar el concierto, Benito ha señalado que la música es el reflejo de lo que aspira la sociedad: "una convivencia basada en la paz, el respeto y la justicia. Sólo cuando todos escuchamos y dialogamos, sin imposiciones ni disonancias, conseguimos construir una melodía que nos representa a todos", ha destacado.

Ante numerosos afectados por el terrorismo y los responsables de sus principales asociaciones, el presidente de la fundación ha recordado cómo durante seis décadas los "diferentes verdugos que han tratado de coaccionar" la convivencia han segado más de 1.450 vidas en territorio español, además de más 5.000 heridos, "y miles de amenazados, desplazados, y un sinfín de familias rotas".

Y ha destacado los cuatro pilares a los que no renuncian las víctimas: la memoria, la dignidad, la justicia y la verdad.

XXIII concierto "In Memorian", en homenaje a las víctimas del terrorismo. / EFE

"Porque sin justicia no puede haber dignidad, sin verdad no puede haber memoria, y no habrá justicia moral si no garantizamos un relato veraz y digno", ha recalcado.

También se ha referido a la importancia de la cultura y la educación en valores para la consecución de un futuro común.

Entonces se ha dirigido a la productora María Luisa Gutiérrez, que ha asistido al concierto, para destacar el valor que para las víctimas tienen producciones como la película 'La infiltrada', "que hacen justicia, no sólo a las víctimas, sino también a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que asumieron su deber con enormes costes personales".

"Para nosotros no es una mera anécdota, porque creemos firmemente que el cine, la literatura o la música pueden ser una herramienta vital para construir sociedades más pacíficas y cohesionadas, fomentando para ello el respeto, la tolerancia y la convivencia", ha señalado.

En el concierto, organizado por la Fundación Víctimas del Terrorismo (FVT), la Orquesta Sinfónica y Coro de RTVE interpretarán la Sinfonía Nº1, Sinfonía del Mar, de Ralph Vaughan Williams, bajo la dirección de Christoph König.

Además de Felipe VI y la reina Letizia, han acudido el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska; el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, y el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Teodoro E. López.