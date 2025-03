¿Qué idea ha querido transmitir en la intervención que ha protagonizado en el evento eWoman de La Opinión de Málaga?

El mensaje principal es el valor de la perseverancia, la importancia de creer en uno mismo y de rodearse de una red de apoyo para superar cualquier reto que el camino profesional nos presente. ¿Cuántas veces nos estamos preguntando si podemos ser buenas madres y, al mismo tiempo, tener una carrera exitosa?

¿Cómo comenzó su carrera en el mundo de la tecnología y a qué desafíos se enfrentó siendo mujer en un sector predominantemente masculino?

Empecé en Oracle hace 20 años en Dublín, en un puesto de becaria, trabajando a través de una empresa externa. Era un puesto muy básico: verificaba el contacto de los CIOs. Aunque al principio parecía una tarea sencilla, rápidamente me di cuenta de que estaba en una empresa increíblemente grande y con mucha oportunidad de crecimiento. Después de seis meses, Oracle me ofreció un puesto de más responsabilidad y mi crecimiento y las oportunidades eran inmensas. A pesar de los desafíos iniciales, siempre vi cada obstáculo como una oportunidad para aprender y crecer. Nunca me sentí menos por ser mujer. Aunque el sector tecnológico es predominantemente masculino, siempre me he enfocado en lo que puedo aportar y en cómo puedo ser una voz fuerte dentro de mi equipo. Desde el principio, entendí que la competencia y la capacidad no dependen del género, sino del trabajo, la determinación y la pasión por lo que haces. A pesar de los desafíos, nunca dejé que el ser mujer fuera un obstáculo, sino una motivación para demostrar que la diversidad en el sector es fundamental para la innovación.

¿Qué consejo le daría a las mujeres jóvenes que están comenzando a interesarse por la tecnología o la informática?

Mi consejo sería que crean en sí mismas y en su capacidad para aprender y liderar. La tecnología es un campo que ofrece infinitas oportunidades, y no hay ningún límite para lo que una mujer puede lograr. Si alguna vez sienten inseguridad o dudas, recuerden que esos momentos son solo una parte del proceso. Persistan, sigan adelante y no dejen que los obstáculos les detengan. ¡La tecnología necesita más voces femeninas! También les diría que nunca dejen de aprender. La tecnología es un mundo que está en constante evolución, por lo que mantenerse curiosa y actualizada es fundamental. Además, que busquen oportunidades de mentoría y siempre se rodeen de personas que las inspiren y las desafíen a crecer.

Sofía Schneider, en eWoman / Álex Zea

Oracle ha sido reconocida por su compromiso con la diversidad. ¿Cómo promueve la empresa un entorno inclusivo para las mujeres en todos los niveles?

Oracle promueve un entorno inclusivo para las mujeres a través del programa Oracle Women Leadership. Este programa apoya a las mujeres en su desarrollo profesional, ofreciéndoles mentorías, coaching y oportunidades para asumir roles de liderazgo. Además, Oracle se asegura de que las mujeres tengan las mismas oportunidades para crecer y avanzar en sus carreras, fomentando un ambiente de igualdad y respeto. La diversidad es fundamental para Oracle, y se trabaja para que las mujeres puedan contribuir de manera activa y exitosa en todos los niveles de la empresa.

La conciliación entre la esfera familiar y profesional ¿cómo se desarrolla en una empresa como Oracle?

Estoy muy agradecida por tener un trabajo que me llena y me permite crecer tanto como persona como profesional. En cuanto a la conciliación entre la vida familiar y profesional, en Oracle se fomenta un ambiente que valora y respeta ese equilibrio. Creemos que cuando los empleados se sienten apoyados en su vida personal, también son más productivos y comprometidos en su trabajo.

¿Qué políticas o prácticas específicas ha implementado Oracle para garantizar la equidad de género y empoderar a las mujeres dentro de la organización?

Oracle implementa prácticas de contratación inclusiva, asegurándose de que las mujeres tengan las mismas oportunidades de ser contratadas y promovidas en todos los niveles de la organización, especialmente en áreas de liderazgo. Tenemos programas de mentoría y coaching, conectando a las mujeres con mentores y líderes de la organización para ayudarlas a desarrollarse profesionalmente y alcanzar puestos de liderazgo.

Sofía Schneider, en la fábrica de Cerveza Victoria, durante la undécima edición de eWoman / Álex Zea

El 8 de marzo es una fecha importante para reflexionar sobre los avances en la lucha por la igualdad de género. ¿Qué significa para usted este día y cómo lo celebra?

En mi caso, lo celebro de una forma muy personal, recordando los logros y también reconociendo que cada día debemos seguir empoderando a las nuevas generaciones de mujeres para que puedan disfrutar de un entorno más inclusivo y justo. Así que, más que celebrar, es una oportunidad para reflexionar, aprender y reconocer el progreso.

¿Qué cambios le gustaría ver en el sector tecnológico en los próximos años en términos de inclusión y liderazgo femenino?

Creo que uno de los cambios más importantes que debemos promover es enseñar a las chicas a confiar más en ellas mismas, y esto debería comenzar desde el colegio. A menudo, las niñas son menos alentadas a asumir riesgos o a creer en sus habilidades, especialmente en áreas como la tecnología y las ciencias. Si desde jóvenes se les enseña a valorar su opinión, a tomar decisiones con confianza y a enfrentar los desafíos con determinación, tendremos una generación de mujeres más seguras de sí mismas y más preparadas para asumir roles de liderazgo en cualquier ámbito.

Finalmente, ¿qué mensaje le gustaría compartir con las mujeres trabajadoras este 8 de marzo?

Que sigamos apoyándonos celebrando nuestros logros y, sobre todo, creyendo en nosotras mismas. Juntas, podemos seguir creando un mundo donde todas las mujeres tengan la oportunidad de brillar y alcanzar sus sueños.