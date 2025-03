«La mujer no tiene que encajar en ningún molde. Puede construir su camino»

¿Qué idea ha querido transmitir en la intervención que ha protagonizado en el evento eWoman de La Opinión de Málaga?

Me animé a participar porque, en mis comienzos, las historias de éxito de otras mujeres me sirvieron de inspiración. Me ayudaron a plantearme una pregunta clave: «¿Y yo, por qué no?» A veces, lo único que necesitamos es ver que alguien más ha logrado lo que soñamos para atrevernos a dar el primer paso.

Si con mi intervención he conseguido que alguna de las asistentes se permita, al menos, soñar con esa idea que lleva dentro, ya me doy por satisfecha. Porque todas tenemos talento, creatividad y capacidad para construir nuestro propio camino. Solo hace falta creer en nosotras mismas y atrevernos a empezar.¿Cuál ha sido el mayor obstáculo que ha tenido que superar como mujer en el sector en el que trabaja y cómo lo superó?

Quizá uno de los mayores obstáculos fue cuando decidí que quería diseñar bolsos y me planté en Ubrique con solo 22 años. Nadie me tomaba en serio. Ubrique es un lugar con una tradición marroquinera increíble y, en aquel momento, no entendía que los talleres ya tenían suficiente trabajo como para perder el tiempo con alguien joven, sin contactos ni experiencia.

Me costó muchísimo encontrar un taller que confiara en mi idea, en mi visión y que quisiera apoyarme con una producción pequeña. Pero en lugar de rendirme, insistí, y demostré que iba en serio. Creo que ese ha sido uno de mis mayores aprendizajes: en este sector, y en cualquier otro, nadie te regala nada. Tienes que demostrar con hechos lo que vales. No basta con tener una idea bonita; hay que ser constante, aprender de cada obstáculo y seguir adelante incluso cuando te cierran puertas. Porque si insistes lo suficiente, siempre hay alguien que te abre una.

Ana Vera / Álex Zea

Como influencer que es, ¿cuál es el mensaje que intenta transmitir a su comunidad, especialmente a las mujeres?

En redes sociales, pese a no compartir demasiadas cosas privadas, intento mostrar un lado real. Me gusta que mi comunidad vea que detrás de cada foto, de cada look o de cada colaboración hay una mujer como cualquier otra: empresaria, madre, esposa y, sobre todo, una persona con sueños, retos y aprendizajes constantes.

Además de moda y belleza, que son mi pasión, comparto mi estilo de vida con recetas saludables, rutinas de ejercicio y autocuidado, porque creo que es fundamental que nos demos ese espacio para sentirnos bien con nosotras mismas. Intento transmitir que podemos ser elegantes, fuertes y exitosas sin dejar de ser auténticas.

Si hay algo que me gustaría que cada mujer de mi comunidad sintiera es que no tiene que encajar en ningún molde. Que puede construir su propio camino, a su manera, con su propio estilo y su propio ritmo. Porque ser mujer es ser muchas cosas a la vez, y eso es precisamente lo que nos hace únicas.

¿Cuál es el papel de las redes sociales en el crecimiento de su marca personal y en su carrera como diseñadora?

Yo estoy hoy viviendo de mi sueño gracias a las redes sociales, así que imagínate que papel tan importante tienen. Para mí fue un escaparate mundial que me ayudó a conectar con mucha gente y gracias a eso poder crear una comunidad increíble que confía en mí y realmente le gusta lo que hago y el modo en que lo comunico.

El 8 de marzo es un día importante para conmemorar los logros de las mujeres, pero también para reflexionar sobre los desafíos que aún hay que acometer. ¿Qué significa para usted esta fecha?

Sin duda es un día importante, y que hay que celebrar ya que es increíble pensar que hace no tanto tiempo el papel de la mujer en el mundo estaba tan limitado. No sé por qué siempre tengo muy presente a mis hijas este día, y espero que cuando ellas sean mayores tengan solución a los retos que hoy seguimos teniendo, que para mí, sin duda el más complicado es la conciliación familiar.

Ana Vera / Álex Zea

Como mujer en el mundo de la moda (industria de los bolsos de piel), ¿siente que hay un apoyo suficiente a las mujeres dentro de la industria? ¿Qué cambios le gustaría ver?

La moda es un sector apasionante, pero también muy exigente. Como mujer emprendedora en una industria como la de la marroquinería, que tradicionalmente ha estado dominada por hombres, he tenido que abrirme camino con determinación y mucha pasión. Afortunadamente, cada vez hay más mujeres liderando proyectos en este sector, desde diseñadoras hasta artesanas y empresarias, y eso es una señal de cambio positivo.

Sin embargo, aún queda mucho por hacer. Me gustaría ver más directoras creativas detrás de las grandes firmas, más visibilidad para el talento femenino y, sobre todo, más redes de colaboración entre nosotras. Creo que cuando las mujeres nos apoyamos mutuamente, conseguimos cosas increíbles. La clave está en seguir apostando por nuestra creatividad, nuestra visión y en demostrar que podemos liderar con éxito cualquier ámbito de la moda, incluida la marroquinería de lujo.Si pudiera darle un consejo a su yo más joven cuando empezaba en este mundo del diseño, ¿qué le diría?

Le diría que confíe más en sí misma y que no tenga miedo de empezar sin tenerlo todo perfecto. Cuando lancé Vera Blonde, tenía muchas dudas: si mi marca funcionaría, si sería capaz de gestionar un negocio, si la gente conectaría con mi visión y con el producto. Pero con el tiempo entendí que nadie empieza sabiéndolo todo y que el aprendizaje viene con el camino.

También le diría que la paciencia y la constancia es clave. En el emprendimiento hay momentos de éxito y momentos de incertidumbre, y ambos son parte del proceso. Lo importante es ser constante, adaptarse y, sobre todo, disfrutar del camino sin compararse con los demás.

Y, por último, le recordaría que lo más valioso que tiene es su pasión y su creatividad. Eso es lo que realmente marca la diferencia y lo que hará que su proyecto sea único.