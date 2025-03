«No tenemos que ser superheroínas. Tenemos que cuidarnos a todos los niveles»

¿Qué idea ha querido transmitir en la ponencia que ha protagonizado en el evento Ewoman de La Opinión de Málaga?

He hablado sobre todo de desarrollar negocios honestos. En todos estos años me he dado cuenta que es muy importante seguir alineado con tus valores, no perder esos valores y la ética para llegar a crecer con tu negocio. Al final hay que estar alineado con tus valores como mujer, como madre, como empresaria y encontrar ese equilibrio entre la honestidad y la rentabilidad de un negocio.

¿Cuál ha sido el mayor obstáculo que ha tenido que superar como mujer en el sector en el que trabaja (marketing de moda) y cómo lo superó?

Yo siempre digo que a mí no me gusta victimizarme. Tengo retos como mujer, tengo retos como madre, tengo retos profesionales desde que empecé y era muy joven. Al final lo más difícil es que confíen en ti, y en mi caso el trabajar una marca personal es lo que me ayudó. Que tengan referencias tuyas tanto en prensa como en redes sociales y ser muy constante es muy importante. Yo llevo más de seis años creando contenido y eso es lo que hace que cada vez confíen más en ti. El ser mujer, la edad, el ser madre, todo eso son hándicaps que se te van poniendo en el camino.

¿Cómo promueve su empresa un entorno inclusivo para las mujeres en todos los niveles?

Me he dado cuenta de que la energía femenina aporta muchísimo al negocio y es cierto que al hombre le cuesta encajar en mi empresa. Intentamos siempre que la mujer tenga un papel protagonista. La frase que repito es que la mujer debe encontrar el sitio donde brille y donde florezca todo su talento. En Fedra hacemos un trabajo muy creativo y la mujer le aporta muchísimo, es muy maleable, se adapta muy bien a todos los entornos y siempre está inventando. La mayoría de clientes y de trabajadores de nuestra empresa son mujeres.

Ainhoa Rosado / Álex Zea

Como influencer muy seguida en redes, ¿cuál es el mensaje que intenta transmitir a su comunidad, especialmente a las mujeres?

Pues sobre todo que no hay suerte. Yo siempre he dicho que no confío en la suerte, que la suerte puede llegar con un golpe de suerte o no y apuesto por el trabajo y la constancia. También hay que debilitar las creencias limitantes que tenemos muchas mujeres por ser andaluza, por ser mujer, que no podemos llegar a más, etc. y eso hay que trabajarlo. Otro mensaje es «cuídate tú que si tú vas bien eso se proyecta en tu negocio y todo va a ir sobre ruedas al final».

La conciliación entre la esfera familiar y profesional, ¿cómo se desarrolla en una empresa como Fedra Agency?

Pues ganando un poco menos de dinero, delegando más en el equipo y teniendo más personal en la empresa. Yo ahora tengo horario de colegio e intento tener todas las tardes libres para llevar a mis hijos a las actividades extraescolares, pasar tiempo con ellos los fines de semana y eso ha supuesto tener menos beneficios, tener que delegar mucho más, y esto también es un trabajo de aprendizaje porque no es fácil delegar, pero una vez que ya solté eso, la verdad es que ahora es muy cómodo porque he salido de la operativa y al final solo estoy controlando, dirigiendo y liderando el equipo.

¿Qué políticas o prácticas específicas ha implementado su empresa para garantizar la equidad de género y empoderar a las mujeres dentro de la organización?

No me gusta dar ningún papel importante por ser hombre o mujer, sino por el talento. Mi empresa es muy femenina, hay muchas mujeres y tienen cargos de responsabilidad, incluso hay personas que han entrado en prácticas y ahora son responsables de un departamento. El equilibrio entre seniors y juniors es clave. En Fedra hay muchas mujeres que todavía no son madres e intento que me vean como un ejemplo: me ven como empresaria, madre, etc., ven que lo llevo todo para adelante y creo que es una inspiración para todo el equipo.

Ainhoa Rosado / Álex Zea

El 8 de marzo es una fecha importante para reflexionar sobre los avances en la lucha por la igualdad de género. ¿Qué significa para usted este día y cómo lo celebra?

Es un día para reflexionar y quizás para recordarnos que somos capaces de todo. Creo que se nos olvida, yo escucho mucho esto de que soy madre, que no es momento de lanzarse, que me da miedo invertir, etc. La vida es muy corta y debemos hacer algo en ella que nos apasione y nos tenemos que levantar todos los días con ese brillo en los ojos, de hacer algo que te hace vibrar, para mí eso es muy importante y deberíamos ir a por todas en este sentido.¿Qué cambios le gustaría ver en el sector de su empresa en los próximos años en términos de inclusión y liderazgo femenino?

Muchos cambios no porque creo que lo estamos haciendo bien. Ya hay muchas mujeres con responsabilidades. Hay que afinar mucho en la gestión de los equipos e intentar que todos sepan claramente cuáles son sus funciones y sus responsabilidades porque en empresas pequeñas todo se dispersa.

Finalmente, ¿qué mensaje le gustaría compartir con las mujeres trabajadoras este 8 de marzo?

Pues compartir con las mujeres trabajadoras que no podemos con todo, que no tenemos que ser superheroínas, que tenemos que cuidarnos, dedicarnos cuidados a nivel mental, espiritual, de salud y físico. Si tenemos ese bienestar personal, seguro que se refleja en el negocio. Primero nos cuidamos nosotras y luego nuestro negocio.