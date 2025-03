Una malagueña estalla por las dificultades de ligar en Málaga: "Nos pasa a todos..."

"Una misión imposible". Así ha definitivo una malagueña las dificultades de "ligar" en toda la provincia de Málaga por un motivo concreto que asegura que "le pasa a todo el mundo". Raquel Ortigosa ha utilizado el altavoz que supone su perfil en TikTok, donde acumula miles de seguidores, para explicar la conclusión a la que ha llegado sobre la causa de que encontrar pareja en el territorio malagueño se haya convertido en una "odisea", una situación que han corroborado cientos de usuarios.

Tal y como ha indicado la malagueña a través de un vídeo publicado en sus redes sociales, todo radica en la dificultad de conocer a alguien "con quien no tengas a nadie en común". "No se puede estar con nadie de Málaga porque o ha estado con tu vecina del quinto, o tu amiga ha tenido algo con él hace tiempo, o conoce a una persona que te ha contado algo de él, o tienes en común a otra persona que no te cae muy bien", ha relatado la joven.

Por ello, ha asegurado que mantener una relación con una persona no solo de la capital sino de la provincia es una "odisea" por las conexiones que finalmente se encuentran entre las personas de su entorno.

"Todo el mundo sabe todo y acabas teniendo 50 personas en común de las que, como mínimo, se han liado con él 35", recalca la malagueña. Además, pide a sus seguidores que le cuenten sus experiencias para ver que "no estoy loca" y que el resto de los malagueños se han encontrado con esa misma situación.

Ligar en Málaga, un secreto a voces

"Todos queremos salseo en nuestras vidas, pero no se puede tener con gente de Málaga porque luego acaba siendo un salseo general y entre todos los malagueños", ha añadido.

Una problemática que han refrendado cientos de personas a través de las redes sociales, donde han asegurado que esta es una realidad que no solo se produce en la actualidad, sino que se remonta a años atrás por las distintas interrelaciones que se acaban sucediendo entre los vecinos de Málaga. "Todo el mundo estamos conectados, es muy real esto", recalca una usuaria.

"Parece ironía, pero llevo en Málaga más de 5 años y confirmo que todo el mundo se conoce. No directamente, pero siempre conoces a alguien que conoce a esa persona", añade otra ciudadana. Una experiencia que también ha vivido otra malagueña, que afirma: "Hace menos de 2 años que vivo aquí y es increíble que todos se conocen con todos".

Pero, tal y como explican, esto no solo ocurre entre los residentes de la capital, sino que también sucede si se pone el foco en los distintos municipios de Málaga. "Mi novio es de Alhaurín y no salía por Málaga hasta que tuvo coche y, aún así, tenemos 80 personas en común", indica una usuaria. "Si te vienes para Fuengirola o Mijas, entonces ya flipas", incide otra.