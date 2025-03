Alerta naranja por fuertes lluvias que asolan el municipio murciano de Águilas: nueve rescatados de sus coches atascados en una rambla

Nueve personas tuvieron que ser rescatadas por los bomberos tras quedar encalladas en una rambla del municipio murciano de Águilas este martes por la mañana, cuando llovía muchísimo, informó Emergencias. Un helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias llegó a salir para efectuar el rescate, aunque al final lo hicieron los bomberos por tierra.

Y es que la lluvia continúa resistiéndose a abandonar la Región de Murcia. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activaba para este martes, víspera del Día del Padre, el aviso naranja por riesgo importante de precipitaciones en el Campo de Cartagena, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas.

Desde el comienzo del episodio de lluvias y hasta las 11.40 horas, el Centro de Coordinación de Emergencias gestionaba 65 incidentes provocados por el mal tiempo, todos en Águilas. La mayoría fueron pequeñas inundaciones, indicaron desde Emergencias.

"Los colegios están a salvo"

"Los colegios están todos a salvo", subrayaba la alcaldesa de Águilas, Mª Carmen Moreno, que salía al paso ante el aluvión de llamadas de preocupación de los padres de alumnos. Después de la tragedia de la dana de la vecina Comunidad Valenciana del 29 de octubre, el miedo está a flor de piel.

"No importa perder un coche, lo que sí importa es perder una vida humana", subraya la alcaldesa Moreno. "No es el momento de recoger a los niños, que están a salvo en las primeras y segundas plantas de los centros", insistió la regidora, que pidió a los vecinos que no cojan sus vehículos. "No importa perder un coche, lo que sí importa es perder una vida humana", hizo hincapié, en declaraciones a los medios de comunicación.

La Aemet esperaba acumulaciones de 30 litros por metro cuadrado en una hora, acompañadas de tormentas. El aviso naranja en estas zonas está activo desde las 10.00 horas y se extenderá hasta las 16.00 horas de la tarde, cuando no se esperan chubascos significativos.

Mapa de alertas meteorológicas / Aemet

En el resto de Murcia la Aemet ha activado el aviso amarillo por riesgo de acumulaciones de 20 litros por metro cuadrado en una hora, también hasta las 16.00 horas.

En Águilas ha caído una tromba de agua que ha causado medio centenar de incidencias, entre ellas nueve personas atrapadas en un camión y un coche en la carretera RM-D18, en las inmediaciones de Calarreona.

Según indicaron fuentes de Emergencias, minutos antes de las diez de la mañana se recibía la llamada de quienes precisaban de ayuda: "Los llamantes decían estar atrapados en una rambla", explicaron.

Piden el helicóptero

Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Local, los primeros en llegar, que confirmaron que había nueve personas atrapadas. Pidieron en principio que saliese el helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, con bomberos rescatadores, aunque al final bomberos del Consorcio hicieron el rescate por tierra.

Ninguna de las personas que había en los vehículos precisó de asistencia sanitaria.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha informado en sus redes sociales de la fuerte lluvia que está cayendo en Águilas y ha señalado que el 1-1-2 está gestionando medio centenar de incidencias provocadas por la lluvia y recibidas en la última hora, todas en este municipio, por lo que ha pedido "mucha precaución".

Por su parte, ante el aviso meteorológico, el Ayuntamiento de Murcia ha procedido a cerrar el jardín de Floridablanca, el del Cuartel de Artillería y los palmerales Grande y Chico de Santiago y Zaraiche, según informaron fuentes municipales a través de las redes sociales.

Además, el Ayuntamiento de Cartagena activa sus servicios municipales en fase de preemergencia ante el aviso naranja y ha recordado a la población los consejos habituales ante este tipo de episodios, como son "revisar las bajantes de cubiertas y terrazas, mantener limpios los imbornales de sótanos y garajes, evitar aparcar en ramblas, o vadear con vehículos zonas inundadas o cauces de ramblas".

Desde Policía Local de Cartagena también se aconseja a los conductores que extremen la precaución al volante porque, con lluvia, la distancia de frenado se alarga y la visibilidad se reduce, según las mismas fuentes. Por eso hay que evitar las maniobras bruscas, aumentar la distancia de seguridad, reducir la velocidad y llevar los neumáticos en buen estado son los mejores aliados. También es aconsejable evitar vías que puedan sufrir acumulaciones de agua, como el Camino del Sifón que conecta Santa Ana y El Bohío con Cartagena a través de Las Tejeras; así como los pasos de rambla.

Los agentes municipales también recuerdan que bajo ningún concepto se debe cruzar con un vehículo una vía anegada de agua o un cauce de agua en tránsito, por el riesgo que puede suponer para la vida el hecho de que el coche acabe siendo arrastro por la corriente. Ante lluvias torrenciales se aconseja a la población que eviten desplazamientos innecesarios.

La previsión de temperaturas

Las temperaturas mínimas irán este martes en ascenso, máximas en descenso, localmente notable. Vientos flojos variables, tendiendo a componente este, moderado en el Campo de Cartagena y flojo en el resto de Murcia.

En concreto, para esta jornada se esperan 11 grados de temperatura mínima y 16 de máxima en Cartagena; 7 de mínima y 11 de máxima en Caravaca de la Cruz; 9 de mínima y 13 de máxima en Lorca; 4 de mínima y 9 de máxima en Yecla; y 10 de mínima y 13 de máxima en la ciudad de Murcia.