Máxima alerta de la Policía Nacional: si no haces esto en tu móvil, estás en peligro de ciberdelitos

La Policía Nacional se ha visto obligada a lanzar un comunicado a toda la sociedad para alertar del aumento de los ciberdelitos a causa de un fallo de seguridad que se está produciendo al no llevar a cabo los ciudadanos un sencillo gesto que podría salvarles de estafas y robos. Así lo ha destacado el propio Cuerpo a través de sus redes sociales, en las que ha asegurado que con algo tan simple como actualizar los dispositivos, programas y aplicaciones se puede evitar acabar siendo víctima de los ciberdelincuentes.

"Suele dar pereza actualizar nuestros dispositivos y las diferentes apps que usamos, pero debes saber que estas actualizaciones sirven para prevenir y hacer frente a las amenazas cibernéticas", han señalado desde la Policía Nacional.

La importancia de esta acción que en muchas ocasiones se pospone por pereza o falta de tiempo radica en que los delincuentes utilizan los fallos de seguridad que puedan presentar las versiones antiguas de las aplicaciones o programas para infectar el dispositivo. De ese modo, acceden a la información personal y bancaria de los usuarios con el fin de llevar a cabo estafas, robos o suplantaciones de identidad, entre otros.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha explicado que esto se debe a que los sistemas operativos, navegadores web, programas y aplicaciones son susceptibles de tener fallos de seguridad, por lo que necesitan ser actualizados tanto en los ordenadores como móviles, tablet, consolas de videojuegos, televisiones inteligentes o cualquier tipo de dispositivo.

"Una actualización es un añadido o modificación realizada sobre los sistemas operativos o aplicaciones que tenemos instaladas en nuestros dispositivos, cuya misión es mejorar tanto aspectos de funcionalidad como de seguridad", ha afirmado.

Por ello, han aconsejado a la ciudadanía vigilar el estado de la actualización de todos sus dispositivos y aplicaciones, así como elegir la opción de actualización automática siempre que esté disponible para que el dispositivo pueda incluir cualquiera mejora de forma autónoma.

Evita usar aplicaciones antiguas para no sufrir ciberdelitos

Además, se aconseja instalar las actualizaciones tan pronto como se publiquen, para reducir el tiempo en el que el dispositivo está indefenso ante posibles ciberataques, con especial interés en los sistemas operativos, los navegadores y los programas antivirus.

Para reducir la incidencia de estos sucesos en la población, la institución ha mostrado la necesidad de ser cuidadosos con las aplicaciones que se instalen y nunca adquirirlas de fuentes no confiables, así como vigilar los privilegios que se conceden a estas apps. "Evita usar aplicaciones y sistemas antiguos que ya no dispongan de actualizaciones de seguridad", ha señalado INCIBE.

"Es importante no confundir tener una aplicación actualizada con tener la última versión. Podemos tener instalado y actualizado Windows 10, a pesar de no tratarse de la última versión de este sistema operativo. Los fabricantes no solo comercializan nuevas versiones que incorporan mejoras, sino que mantienen un largo periodo de tiempo las antiguas versiones a través de actualizaciones", ha aclarado.