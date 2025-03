La Guardia Civil, obligada a enviar un comunicado por lo que todo el mundo hace tras un accidente: "No te precipites..."

Un total de 217 personas han perdido la vida en lo que va de año en las carreteras de todo el territorio español, un 2% menos que el mismo periodo del pasado año, cuando se produjeron 221 muertes. Ante la prevalencia de esta problemática y el impulso de una gran parte de la población de intentar ayudar cuando se encuentran con un siniestro en la vía pública, la Guardia Civil ha lanzado una alerta a toda la ciudadanía para evitar que cometan un grave error a la hora de socorrer a las víctimas.

"En caso de accidente, no te precipites a la hora de acudir en auxilio de las víctimas", ha pedido al respecto la Benemérita. Además, ha recalcado la necesidad de avisar al resto de conductores de la presencia de este suceso en la vía: "Lo primero que debes hacer es alertar al resto de usuarios para evitar que se vean implicados".

Por ello, ha destacado: "Es muy importante tu seguridad y la de todos los automovilistas". Para aclarar las dudas sobre cómo se debe actuar ante estos incidentes sin ser un peligro para el resto de conductores o para nosotros mismos, la Guardia Civil asegura que lo importante es recordar tres pasos fundamentales: proteger, avisar y socorrer.

Así, para proteger nuestra seguridad y la de los posibles heridos, la Benemérita afirma que lo primero que se debe hacer ante un incidente de este tipo es aparcar lo mejor posible el vehículo y ponerse el chaleco reflectante antes de salir de él. Además, el usuario no deberá permanecer en la calzada ni acercarse al automóvil afectado si está en llamas o transporta mercancías peligrosas.

Ante un accidente, señalice su posición

"Señalice cuanto antes la zona colocando los triángulos de preseñalización y encendiendo las luces de emergencias o las de posición", ha señalado. Tras esto, será el momento del segundo paso, avisar, en el que se pide a los ciudadanos que llamen al servicio de Emergencias 112 y den toda la información posible, como la localización más exacta posible, el número de heridos y la información que se tenga sobre ellos, así como su estado.

También serán de gran utilidad los datos sobre las circunstancias que se encuentren en el lugar, como si hay personas atrapadas, peligro de caída de vehículos o si se transportan mercancías peligrosas, entre otros. A esto se suma la información sobre las características del automóvil y el número de vehículos implicados, tras lo que deberán esperar a que la central de la conformidad antes de colgar.

"A la hora de socorrer, sé extremadamente cuidadoso con el fin de no añadir o agravar las lesiones", ha asegurado la Guardia Civil. Por ello, recomienda no mover a los heridos ni sacarlos del vehículo y, en el caso de que sean motoristas, no quitarles el caso. Además, piden que no les den bebida, comida o medicamentos, y que no los trasladen por su cuenta. "Y no se marche hasta que los servicios de emergencia se lo indiquen", ha recalcado.

Para ayudar de forma óptima a los posibles afectados, los agentes reclaman a la población que permanezca cerca de los heridos, si es posible, a su lado, e intenten tranquilizarles. "En caso necesario y siempre que sepa hacerlos, realice los primeros auxilios", han insistido.