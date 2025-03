"Siempre acabo por buscar un hilo conductor al arte y cultura andaluza"

¿Cómo definiría sus creaciones y a usted como creador orfebre?

En el mundo de la moda mis creaciones podrían definirse como complementos, realizados artesanalmente con técnicas de platería y partiendo de diseños, siempre únicos y cuyo habitual lenguaje son las líneas barrocas que impregnan el arte y la cultura andaluza. Para simplificar, yo las llamo también joyas cinceladas.

Como creador orfebre en la Moda quiero hacer hincapié en la libertad creativa a la hora de abordar cualquier proyecto para este mundo pues, aunque la influencia del citado lenguaje barroco, que ha dominado todos mis trabajos a lo largo de mi vida profesional como orfebre, sigue estando presente en todas nuestras joyas cinceladas; sin embargo, no me encuentro ceñido a los parámetros artísticos tan repetitivos en la orfebrería religiosa tradicional.

¿Por qué se dedica a la orfebrería?

Esto viene de familia. De niño jugaba en el taller de orfebrería que tenía mi abuelo en Lucena (Córdoba) donde mi padre cincelaba a diario. De allí salieron en aquella época (años sesenta del siglo XX) muchos e importantes trabajos de orfebrería para la Semana Santa de Málaga. Aquellas vivencias se ven que me marcaron de por vida, pues fue después de terminar mis estudios universitarios de psicología cuando descubrí mi verdadera vocación iniciando por tanto y de la mano de mi padre una larga trayectoria de artesano platero. lado y con taller propio en Fuengirola. Lo que ocurrió después es que la demanda permanente de trabajos de tipo religioso me hizo abandonar aquella faceta creativa mía que hoy y desde la pandemia me he propuesto recuperar, impulso al que me ayuda y comparto con mi hijo Amador con el que llevo adelante nuestra marca “Elegancia Barroca”.

¿Cuáles son sus fuentes de inspiración?

Mis fuentes de inspiración son todo lo que veo, y como lo que veo es que hay una libertad total en las creaciones del mundo de la moda pues, a mirar como visten hoy las personas, cómo nos complementamos y en qué momentos, cómo vivimos. No obstante, siempre termino por buscar un hilo conductor referido a nuestro arte y nuestra cultura andaluza.

¿Cómo definiría el momento actual de la moda en Málaga y el del sector que usted trabaja (orfebrería)?

Lo que yo veo es que hay una increíble actividad en el mundo de la moda en Málaga muy favorecida, sin duda, por el esfuerzo y los recursos que la Diputación de Málaga está dedicando al talento malagueño a través de Málaga de Moda.

Si le pregunto por la influencia del cine en su trabajo, ¿qué pieza, qué vestido, qué look recuerda de alguna película?

No hay duda. Se trata de un boche de plata realizado por el diseñador “Chus Burés” para la película “Matador” de Pedro Almodóvar en 1986. Aquella pieza tuvo una influencia decisiva en mi devenir como creador de complementos de moda.

La digitalización y la venta online, ¿han supuesto un cambio de paradigma en la relación con sus clientes? ¿Qué importancia tienen las RRSS en su labor profesional?

Francamente, las compras online, como tienda de venta por catálogo no terminan de funcionar. Sí que se producen contactos a través de la Web para encargos personalizados. Ahora bien, cuando tenemos la oportunidad de mostrar físicamente el los eventos relacionados con diseñadores y Málaga de Moda, ahí sí que hemos vendido y sobre todo percibimos un feedback estupendo. Y las RRSS entendemos que hay que estar, aunque sabemos que la inversión es la medio y largo plazo.