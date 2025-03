«Tenemos pasión por atender y queremos que el cliente no olvide la experiencia»

¿Por qué la gente dice que los trajes de Félix Ramiro son «una experiencia única»?

La experiencia única yo creo que son los trajes, la arquitectura de los mismos, es el tejido, la calidad, el diseño y la atención que dan los equipos de las tiendas de Félix Ramiro, nuestro asesoramiento. Tenemos pasión por atender y queremos que el cliente, cuando se vaya de nuestras tiendas, no se olvide de esa experiencia.

Trajes masculinos: ¿especie en extinción?

Para nada, al contrario. El traje masculino está en auge. Desde hace unos tres años, sobre todo la gente joven, se hace trajes para graduaciones, bodas, eventos e incluso para días de diario. La gente lo que quiere es gustarse. En Félix Ramiro cada vez vendemos más trajes.

¿De dónde le viene la pasión por la moda? ¿Cuándo supo de verdad que quería dedicarse a este oficio?

Siempre me ha gustado el arte. Un tío mío tenía un atelier al lado de mi casa y siempre me llamó la atención los tejidos, los patrones y el mundo de la sastrería artesanal. Creo que es desde ese momento cuando empecé a interesarme por este mundo.

¿Por qué moda masculina y no femenina?

Empecé a estudiar diseño y estilismo para mujer y al segundo año me cambié a la de hombre. Yo estaba convencido de que Félix Ramiro podía hacer mucho más por la moda masculina que por la femenina y a día de hoy no me arrepiento, porque hay muchos miles de hombres que apuestan por Félix Ramiro para los mejores momentos de su vida.

¿Dónde, en qué se inspira Félix Ramiro?

En la música, siempre. Soy un apasionado de la música. Para mí, la música es más importante que el agua o el aire que respiro. Escuchando música me inspiro. Esto me ha pasado desde que me inicié en esta profesión con 18 o 19 años.

¿Cómo definiría el momento actual de la moda en Málaga y en Andalucía?

Creo que estamos en un momento dulce. Andalucía está de moda. A mí siempre me gustó la manera de ser y de vivir en Andalucía. Andalucía es el espejo de España y del mundo. Andalucía es un referente internacional y Málaga la bella, con eso te digo todo.

Si le pregunto por la influencia del cine en su trabajo, ¿qué pieza, qué vestido, qué look recuerda de alguna película?

La influencia en mi trabajo es muy alta. He vestido a Pepe Sancho, Ángel de Andrés, Iñaki Miramón, Valentín Paredes, etc. Los mejores actores de este país han vestido de Félix Ramiro y he tenido la suerte de participar en más de 50 películas. La última, 'Matusalem', donde he diseñado algunos chaqués que viste el protagonista. Además también sale nuestra tienda durante unos segundos.

La digitalización y la venta online, ¿han supuesto un cambio de paradigma en la relación con sus clientes? ¿Qué importancia tienen las RRSS en su labor profesional?

Estamos en ello. Vamos a empezar muy pronto con la venta online de complementos de Félix Ramiro: camisas, cinturones, gemelos, etc. Los trajes para eventos y ceremonias ya será más difícil, porque no hay nada mejor que vivir la experiencia en nuestra sastrería. Y eso, de momento, online no se puede hacer. Las redes sociales son muy importantes, tenemos miles de seguidores que nos escriben, preguntan e interactúan con nosotros.