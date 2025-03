Hace un par de meses has abierto tu propio atelier en pleno centro de Málaga, ¿qué tal? ¿Qué ha supuesto para ti dar este paso tan importante en tu carrera profesional?

Ha sido como un boom. Han venido muchas clientas. Tener un sitio en el centro de Málaga con un espacio tan grande y tener el taller dentro del atelier, eso a la clienta le da mucha más confianza. Ven a una chica joven que está emprendiendo y las clientas me apoyan mogollón. Y como yo digo, estoy aquí gracias a ellas.

¿Cómo definirías tus creaciones? ¿Cómo te definirías como diseñadora? ¿Y por qué trabajas los trajes de novia y no otro tipo de prenda?

Yo al principio de mi carrera decía que en la vida me quería dedicar a la BBC (Bodas, Bautizos y Comuniones). Y al final, mira por dónde, he acabado haciéndolo. La marca y todos mis diseños tienen como ese corte clásico pero con un toque diferente, por así decirlo. Mis diseños son frescos y tienen un toque que les diferencia de otras creaciones.

¿Cuáles son sus fuentes de inspiración?

Me inspiro en el día a día y en los viajes. Al final, como te digo, me inspiro en todo. También en los vestidos de alta costura de grandes diseñadores. Me gusta mucho investigar y buscar mujeres icónicas que han vestido bien. Me fijo mucho en ellas también. Y también en los vestidos más icónicos de novia.

¿Hacia qué público van destinadas tus creaciones?

Pues tengo un poco de todo. Desde chicas jóvenes que se casan con 26 años hasta la madre de la novia que puede que tenga 60 años. La mayoría de mis clientes, tanto invitadas como novias, suelen tener entre 26 y 36 años, más o menos.

¿Cómo definirías el momento actual de la moda en Málaga y más particularmente en el sector que tú trabajas.

La moda en Málaga está creciendo bastante, aunque el segmento de novias pienso que hasta ahora ha estado un poquito estancado. Mucha gente de Málaga se ha ido a Sevilla a hacerse el traje de novia ya que no se sentían identificadas con ningún diseñador de aquí. Mis clientas me dicen ahora que están superidentificadas con mis diseños. Creo que aporto algo fresco y renovado en Málaga a la hora de hacer vestidos de novia.

Si le pregunto por la influencia del cine en su trabajo, ¿qué pieza, qué vestido, qué look recuerda de alguna película?

Siempre me he fijado en el vestido de Audrey Hepburn en 'Desayuno con diamantes'. El 'total look' negro me parece superelegante y es uno de mis favoritos. Muchas veces no hace falta hacer un vestido superextravagante sino que sea elegante, sencillo y con poco que se le ponga ya está arreglado.

La digitalización y la venta online, ¿han supuesto un cambio de paradigma en la relación del día a día del diseñador con sus clientes? ¿Qué importancia tienen las redes sociales, por ejemplo, ahora en tu labor profesional?

Sí que ha cambiado la manera de relacionarte con los clientes. Mis pies y mis manos son mi Instagram y las redes sociales. La clienta ve tu día a día, yo suelo enseñar mucho: subo fotos, hago vídeos , etc. Me siento un poco influencer. Las clientas ya conocen un poco de mí por todo lo que ven en las redes y vienen mucho más tranquilas y con más confianza.