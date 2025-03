Si hay algo que define sus creaciones es la elegancia. Defínamela

La elegancia, más que un sentimiento es una cualidad innata que tiene la gente. Dependiendo del estado de ánimo que tienes cada día te apetece ponerte una cosa u otra, no todos los días nos sentimos igual y por eso nos vestimos de forma diferente.

¿Sigue teniendo mercado la costura artesanal en una era marcada por lo urbano y lo casual? ¿Y para el día a día?

Cuando la gente tiene un evento especial sí prefiere algo a medida y más personal, no quieren un traje en serie. Siempre tenemos a clientas que se visten durante todo el año, que se hacen un buen abrigo, un traje de chaqueta, un pantalón o una americana, entonces yo creo que sí puede tener perfectamente mercado en el día a día. En la costura artesanal tenemos que tomar medidas, hacer patrones, cortar los trajes y hacerlos, es un proceso más largo que no todo el mundo quiere esperar. Lo que tenemos ahora en mente con este acelerón de la moda es el “lo quiero, me lo llevo” pero no solo hay que dedicarle tiempo a los eventos, un buen abrigo con un tejido bonito, bueno y hecho a tu medida lo vas a usar todo el invierno durante años, es una inversión.

¿Cuáles son sus fuentes de inspiración? ¿Hay alguien de este sector al que admires?

Me inspira mucho la mujer, serena, romántica y fina. También puede ser oriente, las flores de la primavera o el ballet. Esta inspiración la llevas a tu terreno y el ambiente, el tejido y los colores pueden variar, pero siempre se mantiene la figura de la mujer femenina, elegante y serena.

Por la forma de hacer su historia y lo que creó en aquella época, para mí Balenciaga fue un genio. Tengo varios libros sobre él, los leo, los reviso y cada día lo admiro más, me sorprende continuamente. Creo que es mi referente a la hora de trabajar, de hacer una costura bien hecha que si hay que desbaratar 20 veces se desbarata hasta que esté perfecto, esa mentalidad me representa mucho. Él y mi madre son dos referentes muy importantes en mi vida.

¿Cómo definiría el momento actual de la moda en Málaga ?

Málaga tiene mucho talento y potencial. Por lo que veo cuando hay desfiles como la Pasarela Larios o Tenmod es que hay mucha gente intentando hacerse un camino en esta profesión. Son historias y mentalidades distintas, la gente está trabajando con nuevas técnicas, usan el ordenador y nosotros lo hacemos casi todo a mano.

¿Cree que Málaga llegará a ser capital de la moda española?

Creo que gracias a eventos como la Pasarela Larios tenemos mucha visibilidad, gracias a ella yo he desfilado en Madrid y París. A lo mejor no conseguimos que sea como Madrid y Barcelona, pero sí que nos dará visibilidad y, por tanto, creo que es importante cualquier pasarela que se haga en Málaga para que nos ayude a trabajar fuera.

Si le pregunto por la influencia del cine en su trabajo ¿Qué pieza, qué vestido, qué look recuerda de alguna película?

Lo primero que se me viene a la cabeza es a Audrey Hepburn en el escaparate de Tiffany´s en Desayuno con diamantes y también cualquier película de Marilyn Monroe. Y luego a nivel actual, la película El Cocinero, el ladrón, su mujer y su amante, los vestuarios los hizo Jean Paul Gaultier y me llamó mucho la atención un vestido que cambiaba de color en función del escenario en el que se encontraba. El vestuario tiene mucha importancia en el cine.

¿Qué es la moda para usted?

La moda es un sentimiento. En función a cómo te encuentras cada día te vistes de una manera u otra. Si por la mañana te sientes muy bien, te pones colores más alegres, si te sientes más triste te pones otros más oscuros o neutros. Creo que la moda tiene mucho sentimiento y una parte nuestra.