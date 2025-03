«En mi cabeza dirijo mis diseños a una mujer moderna y con confianza»

¿Cómo definiría sus creaciones, a usted como diseñador y por qué trabaja en un espectro tan amplio (novia-flamenca-eventos)?

Después de más de 15 años de carrera, aún me cuesta definirme a mí mismo, pero sí que me hace pensar en ello, cada vez que alguien me dice, he visto tal vestido o tal desfile y sabía que eso era tuyo. No sé, creo que hay un punto de personalidad y de frescura en las cosas que hago.

Y el trabajar en estos 3 sectores tiene un poco de historia y casualidad, ya que sí, siempre he querido crear vestidos especiales para que las clientas los luzcan en eventos, y por supuesto las novias, que es la ratificación de que alguien realmente cree en lo que haces, ya que cuenta contigo para el día más especial, y luego está la historia de las flamencas, que llegan por casualidad, pero llegaron para quedarse, me gusta mucho crear moda flamenca. El trabajar estos tres sectores, te obliga a estar muy al día de moda y tendencias en todo, así que, también es una herramienta de aprendizaje continuo.

¿Cuáles son sus fuentes de inspiración?

En los trabajos a medida, lo principal es la clienta, en la primera cita cuando nos conocemos ya vamos viendo las líneas por donde va a ir el diseño y parte de esto lo marca la personalidad de la persona, lo que trasmite y lo que quiere transmitir.

Cuando hablamos de crear colecciones para presentar en pasarela, casi siempre, primero son los tejidos y la sensación de, a qué ciudad los llevaría, estudié turismo antes de moda, y creo que eso me ha hecho siempre relacionar mis colecciones con destinos.

¿Hacia qué público van destinadas sus creaciones?

En mi cabeza me dirijo generalmente a una mujer moderna y con confianza, y nos alegra que casi siempre sea así, trabajamos con todo tipo de clientela, hay veces que hasta nosotros nos sorprendemos, porque viene alguna clienta y dice, es que mi madre me ha dicho que venga a ti.

¿Cómo definiría el momento actual de la moda en Málaga y el de los sectores que usted trabaja?

Los malagueños sabemos que actualmente Málaga, está en auge general, y me permito decir que en industria textil y moda también, se mira mucho todo lo que sale de Málaga y eso es un orgullo.

Si le pregunto por la influencia del cine en su trabajo, ¿qué pieza, qué vestido, qué look recuerda de alguna película?

Si pienso en cine y moda, a la cabeza me viene dos imágenes arraigadas, que son la de Marilyn y la de Audrey, no por ser yo especialmente fanático, pero si porque creo que son los iconos que han unido cine y moda, cada una en su estilo y cada marca aprovechando su identidad. Esto hizo que el cine haya marcado épocas de moda enteras, hay películas y protagonistas que nos han llevado a crear gracias al estilo de ese personaje, y pienso que eso no cambia en la actualidad, tanto en el personaje como en la actriz, cuando va a una alfombra roja, las clientas siguen teniendo esas referencias.

La digitalización y la venta online, ¿han supuesto un cambio de paradigma en la relación con sus clientes? ¿Qué importancia tienen las RRSS en su labor profesional?

La digitalización nos ha traído, a veces, un exceso de información, que no se sabe gestionar siempre bien y confunde, en este sentido si se ha complicado un poco más la relación con clientes, y el online, es una oportunidad para todos, no quiero decir que sea fácil, mucho menos para diseñadores como yo, que trabajamos a medida el 80% de nuestro trabajo, pero no podemos negarnos a ella.