Julio Ceballos, abogado economista: "Europa puede aprender mucho de China, pero solo ve sus errores"

"No existe un país en el mundo con la historia de éxito de China en los últimos cuarenta años". Así lo aseguró Julio Ceballos (Reinosa, 1979), abogado economista especializado en internacionalización, estrategia de mercado y negociación comercial, durante la presentación del libro "El calibrador de estrellas. Aprendizajes chinos en el siglo XXI" (Ariel), en el que invita a explorar el modelo chino para transformar desafíos en oportunidades.

Julio Ceballos: «Europa puede aprender mucho de China, pero solo ve sus errores»

"Todos conocemos lo que está haciendo mal China, pero nadie pone el foco en sus aciertos. En 40 años, ha pasado de ser un país subdesarrollado a ser la segunda potencia mundial. Nadie antes ha sacado de la pobreza a 800 millones de personas en cuatro décadas. Algo estará haciendo bien", aseguró Ceballos durante la conversación que mantuvo con Raúl Costas, director de Riesgos y Seguros Corporativos del Grupo Profand, que ya lo acompañó en 2023, cuando presentó en el Club FARO "Observar el arroz crecer".

Según el consultor de negocios, "China está cambiando el mundo" y es importante que Europa mire al país asiático con otros ojos y aprenda de las estrategias, herramientas y buenas prácticas del gigante asiático para enriquecer su sistema y revitalizar sus instituciones, al igual que ha hecho China durante años con Occidente. Entre las herramientas que se pueden adoptar para que Europa avance están la meritocracia, la inversión en educación, la firme apuesta por la tecnología, el espíritu emprendedor, la cultura del esfuerzo y la planificación estratégica a largo plazo. De lo contrario, advirtió, "el futuro de Europa lo escribirán otros".

"El mundo está cambiando a toda velocidad y necesitamos nuevas perspectivas y Occidente no solo se está mostrando muy reacio al cambio, sino que está demostrando una absoluta incapacidad de alerta en un momento en que o reaccionamos rápidamente o nos arriesgamos a perder relevancia internacional, poder de influencia y capacidad de negociación, lo que supone perder nuestro nivel de bienestar. Europa puede aprender mucho de China, pero solo pone el foco en sus errores", dijo.

Es fundamental pensar en políticas a largo plazo en materia de educación, defensa, medioambiente y energía. Una fórmula serían los pactos de estado, que en España ya se ha empleado para garantizar las pensiones y en la lucha antiterrorista. "No nos valen políticas a cinco años vista. Tenemos que empezar a planificar a 10-20-50 años. Si seguimos improvisando nos estamos condenando a la irrelevancia. No podremos competir y vivimos en un mundo en que no cabe la posibilidad de no competir", afirmó.

China es, además, uno de los dos grandes líderes tecnológicos, consciente de la importancia que tecnologías como la IA juegan y jugarán en un futuro. Por ello, no solas desarrolla, sino que también las gestiona y lidera su regulación. "Sabe que, si pierde el control de estas tecnologías, pone en peligro su soberanía", comentó.

Europa, sin embargo, se limita a regular, ya que no genera la tecnología que emplea. "Google Maps nos permite movernos porque nos mapeó. China se blindó. Si un día nos cierra el grifo no solo no tendremos otro navegador, sino que todos nuestros historiales de navegación estarán en servidores de EE UU: desde los bares a las bases militares", alertó.

Sin embargo, Ceballos es optimista y cree en la capacidad de reacción de Europa ante el cambio de reorganización mundial. "Confío en el potencial del continente porque hay mucho talento, pero la ventana de oportunidades para mantener su relevancia es cada vez más pequeña", añadió el consultor de negocio.

"Las mujeres chinas son brillantes"

Julio Ceballos explicó que el título del libro responde al calibrador o medidor de estrellas, un instrumento esférico empleado en la antigua China para calcular y predecir el movimiento de planetas y estrellas, algo similar a un astrolabio, y que da título también al poema "más complejo jamás escrito", de la poeta Su Hui, una cuadrícula de 29 por 29 sinogramas que se pueden leer en prácticamente cualquier dirección y que forman entre 3.000 y 12.000 rimas.

Ceballos alabó el gran talento de las mujeres chinas y aseguró que cuando el gobierno chino les abra las puertas, "el avance del país será imparable". "Son brillantes", afirmó.

También destacó como uno de los grandes aciertos del sistema chino la meritocracia en la política. "Si para acceder a la Administración pública hay que aprobar una oposición ¿por qué un alcalde, un ministro, un presidente de Gobierno solo necesita un DNI y el carnet del partido? Así corremos el riesgo de que nos gobiernen personas sin experiencia y sin capacidad de reacción. Este siglo es muy tumultuoso y se van a repetir las crisis como la del COVID, que nos demostró, además, que China es la gran fábrica del mundo y que Occidente ya no lidera el mundo", afirmó.