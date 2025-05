David Leo García, absuelto de violencia de género contra su expareja

El escritor David Leo García, muy popular por su paso por los concursos televisivos 'Pasapalabra' y 'El cazador', entre otros, ha sido absuelto de los delitos de lesiones físicas y otro de vejaciones contra su expareja, por los que la Fiscalía solicitaba un año de prisión.

Los hechos se remontan al 3 de marzo del 2023, cuando la entonces pareja del malagueño le denunció por malos tratos. Tres días después, el poeta realizó la pertinente declaración, quedando en libertad con cargos. La noticia de la denuncia de la joven fue filtrada al diario 'Público', que se hizo eco de la denuncia en junio siguiente, lo que supuso que el programa 'El cazador' prescindiera de sus servicios.

Juicio

El juicio oral se celebró el abril del año siguiente, el 2024. La Fiscalía pedía un año de prisión y la acusación añadía una responsabilidad civil de 9.316 euros por la baja laboral de la denunciante generada por los hechos, de algo más de tres meses. Por su parte, la defensa solicitaba la libre absolución, alegando que los hechos son "contradictorios, intencionadamente tergiversados, inverosímiles y algunos directamente imposibles" y planteando "posibles motivaciones espurias basadas en la profunda animadversión y el deseo de venganza de la denunciante, que pasó varias semanas merodeando por el domicilio del denunciado y difundió la denuncia a particulares y al diario 'Público' con el fin de hacer el mayor daño posible".

Veintitrés días después, David Leo García recibió la sentencia absolutoria. Así la argumentó la magistrada de la Sala de lo Penal nº 12 de Málaga Paloma Martín Jiménez: "La prueba que puede considerarse de cargo es la declaración de la denunciante ... que previamente ha de ser analizada como seria, coherente y contundente, sin contradicciones en los elementos esenciales, lo que no ha acontecido en el caso presente. Para ello se presenta relevante la discordancia que se aprecia entre los hechos que se manifestaban en la fase de instrucción y el relato de cómo acontecen los hechos que se realizan en el acto del juicio oral".

Recurso

La denunciante apeló el 7 de mayo de 2024, recurso que resultó finalmente desestimado el 21 de abril del 2025. La Audiencia Provincial de Málaga, actuando como presidente Pedro Molero Gómez y con los magistrados Ignacio Navas Hidalgo y Lourdes Sánchez Esquinas, sentenció que del conjunto de hechos probados "no puede dictarse cosa distina que sentencia absolutoria al no existir prueba sobre la persona del acusado". Continúa la decisión razonada: "En el presente caso, la parte apelante interesa del tribunal simplemente la revocación de la sentencia absolutoria y el dictado de una condenatoria. No apreciándose por esta sala ningún error en la aplicación de la norma que justifique su anulación, el recurso debe ser desestimado".

La publicación de la denuncia por el diario 'Público' supuso que la productora del programa de TVE en que participaba David Leo García, 'El Cazador', Mediacrest, y el ente público (que aseguró entonces "respetar la presunción de inocencia") no renovaran al malagueño para la siguiente temporada; tampoco se emitieron los capítulos grabados por el colaborador que restaban del contrato, 10 en total.