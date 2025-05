El Ayuntamiento de Madrid sustituye al director general de la Policía Municipal tras solicitar una baja

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha informado este jueves de que el director general de la Policía Municipal, Pablo Enrique Rodríguez, está de baja médica, por lo que hablarán con él "a la vuelta". "Puede parecer que los cargos políticos y públicos son súper personas, pero son de carne y hueso y sufren", ha señalado.

Así lo ha declarado Sanz a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa tras la celebración de la Junta de Gobierno, donde ha dicho que el director general no le comunicó de "forma directa" lo sucedido tras el atropello a una niña por parte del coche en el que viajaba,.

"Cuando yo me reúno con él el lunes, las explicaciones que me da es que por parte de SAMUR se hablaba de unas conclusiones leves, por lo que no entendió que pudiera tener la relevancia que luego tuvo, o que luego pudiera derivar en estas confusiones", ha proseguido.

Críticas de la oposición

"Es necesario hablar de la gravedad de atribuir delitos a funcionarios públicos", ha insistido Sanz, en respuesta a las críticas de Reyes Maroto y Rita Maestre. "Querer convertir esta situación en el mayor problema que tiene este país no tiene ningún sentido", ha añadido.