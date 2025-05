Los orígenes familiares de León XIV: los Martínez, criollos de Nueva Orleans

Tras el nombramiento del cardenal Robert Prevost como Sumo Pontífice, en los medios españoles se ha destacado el apellido de su madre (Martínez) y su ascendencia española (o quizá mejor dicho, hispana: el hermano del Papa solo recuerda alguna vaga alusión de su madre a un origen 'spanish'). Pero cualquier rastro documentable de ascendencia española del nuevo Papa parece difícil de hallar. Todo lo contrario de la evidente conexión de sus padres, abuelos y bisabuelos con la comunidad criolla de Louisiana, un 'melting pot' con raíces afrocaribeñas, españolas, francesas e italianas. Un genealogista de Nueva Orleans, Jari Cristophe Honora, ha difundido en las últimas horas partidas de matrimonio y nacimiento y registros censales que demuestran que los abuelos y bisabuelos maternos del Papa estaban registrados como mulatos o negros, fuese cual fuese el porcentaje de sangre afroamericana que tuvieran (el criterio para calificar a alguien como negro por aquel entonces es de 'one-drop', una sola gota de sangre, con lo que un solo antepasado y no necesariamente inmediato bastaba para ser clasificado racialmente como negro), y que su lugar de nacimiento fue Nueva Orleans, con la excepción de su abuelo Joseph Norval (o Nerval) Martínez, que según el documento aparece como nacido en Haití, la República Dominicana o Luisiana.

En una entrevista con 'The New York Times', el hermano del Papa, Joseph Prevost, ha confirmado los orígenes criollos de la familia materna (la paterna es de ascendencia francesa), aunque asegura que nunca fue motivo de conversación en su casa. Parece que la única traza cultural de su origen fue la habilidad culinaria de la madre de los Prevost.

La madre de León XIV, Mildred Martínez, nació en 1912 en Chicago, a donde sus padres se habían dirigido desde su ciudad natal de Nueva Orleans a principios de siglo, durante el periodo conocido como la Gran Emigración que llevó a millones de negros del sur de EEUU a las zonas industriales de los Grandes Lagos. En su partida de nacimiento consta como hija de Joseph Narval Martínez, nacido en la República Dominicana en 1864, y Louise Baquié, nacida en 1868 en Nueva Orleans y con padres con apellidos también típicamente 'creole': Ferdinand Baguié y Eugenie Grambois. Vecinos todos ellos del Seventh Ward, un distrito históricamente de criollos libres y de color.

Jari Cristophe Honora, colaborador de The Historic New Orleans Collection, un museo y centro de memoria en el Barrio Francés de Nueva Orleans, apunta sin embargo que el lugar de nacimiento del abuelo del Papa es dudoso, algo poco de extrañar en un contexto en el que la movilidad entre la ciudad portuaria y distintos países de la región caribeña era habitual. En su registro de nacimiento él aparece como nacido dos años antes en Puerto Príncipe (Haití), mientras que en otros documentos censales aparece como originario de Luisiana, y de oficio elaborador de cigarros.

Joseph Martínez y sus hermanos aparecen alternativamente identificados en los censos con la B de negros, la M de mulatos o la W de blancos. La Gran Migración del sur al norte fue un contexto favorable para las familias de origen mixto para adoptar una nueva identidad como blancos. En el censo de 1920, la madre del Papa ya aparece identificada como blanca.

Pero la documentación aportada por Honora da un paso más: Joseph Martínez es hijo de un sastre denominado según los documentos como Jacques o James Martínez, nacido en Luisiana y casado en 1848 con una mujer de nombre Marie Rose o Rosa Ramos, también nacida en Nueva Orleans. Y entre la multitud de genealogistas aficionados que se han lanzado sobre el tema, uno de ellos ha localizado incuso pasajes en barco a nombre de la bisabuela del papa, Rosa Ramos, destino a Haití.

Y las cosas aquí se complican aún más. El Martínez de su bisabuelo, según diversos portales de información genealógica con menos garantías que las aportadas por Honora, podría haber sido la deformación de un francés 'Martiner' (versión uno) o de un italiano 'Martino', (versión dos) ya que su padre (y por lo tanto el tatarabuelo del papa) podría ser un inmigrante italiano procedente de San Remo (Liguria) naturalizado en Louisiana como Jacques Martino. Quizás su origen hispano venga por la línea Ramos, y no por la Martínez... En cualquier caso, nada que pueda incomodar a un misionero nacido en Illinois, que adoptó como segunda nacionalidad la peruana y que ha insistido en la defensa de los derechos de los migrantes.

"Nunca podré insistir lo suficiente en cómo es de importante ir despacio, sostener tus afirmaciones con evidencias y no hacer presuposiciones", recuerda Honora en un post en Facebook sobre las precauciones necesarias en materia genealógica. Sin embargo, no muestra ninguna duda en que la familia materna del Papa "tiene raíces 'creole' de color de Nueva Orleans". "Hemos encontrado que su familia está enraizada en Nueva Orleans con apellidos como Martínez, Baquié, Ramos, Grandbois, Lemelle, etc".

Aparte del orgullo local criollo (parece que más justificado que el español), la posibilidad de que parte de la familia de León XIV sea de origen afroamericano ha supuesto un cierto impacto. El 'Black Catholic Messenger', órgano de la comunidad católica afroamericana, titulaba así su portal. '"Providencial: reacción de los católicos negros ante el Papa León XIV, el Creole'"