Cuidarse ya es más importante que broncearse: un 65% de los españoles utiliza fotoprotección "siempre o a menudo"

España, está a la cabeza en el uso de productos solares. Un 65% de la población utiliza fotoprotección "siempre o a menudo", frente al 51% de los italianos, el 50% de los polacos, el 47% de los ingleses o el 40% de los franceses. De hecho, siete de cada diez españoles son conscientes de los riesgos asociados a la exposición al sol. Un 87% lo asocia al envejecimiento y un 90%, asume el peligro de contraer cáncer. Las mujeres son las que más se preocupan por protegerse: un 54% utiliza productos solares a diario o de 4 a 6 días a la semana, frente al 18% de los hombres que los usan con la misma frecuencia.

Son datos de un nuevo estudio -sobre una muestra de 900 personas- sobre hábitos de consumo y uso de fotoprotectores de los españoles, impulsado por Stanpa, la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética y realizado por la empresa Kantar, que se ha presentado este miércoles. El trabajo revela que la salud hace que, para un amplio número de personas, protegerse ya sea más importante que broncearse. Algo que destacan un 78% de los encuestados.

Protección muy alta

De hecho, los consumidores priorizan fotoprotectores con protección alta y muy alta (SPF 30, 50 y 50+). Se compran, casi mitad y mitad, tanto en perfumerías o droguerías, como en farmacias. Más del 60% de la población ha convertido el uso de estos productos en un hábito en sus vidas.

Se refleja en porcentajes como que el crecimiento acumulado en consumo de productos solares en 2024 frente a 2020, ha sido de un 55%. Además, el uso del fotoprotector se extiende durante más meses y se aprecia una tendencia creciente desde el mes de marzo, a las puertas de la primavera. Hasta el 63% de las mujeres y hasta el 28% de los hombres declaran que utilizan productos con función complementaria de protección solar como cremas hidratantes, antiedad, maquillaje, etc.

Los bulos

Un aumento de la conciencia tras conocerse datos como los expuestos hace unos días por la Asociación Española contra el Cáncer (AECC). El de piel es el tipo de cáncer más frecuente y su incidencia ha aumentado en un 40% en los últimos cuatro años. En 2024, se detectaron casi 21.000 nuevos casos en España. De ellos, 14.784 fueron cáncer de piel no melanoma y 6.070, melanoma, el más agresivo; lo que supone 30 y 12 casos nuevos cada 100.000 habitantes, respectivamente. Cifra que podría reducirse significativamente si se siguiesen algunas recomendaciones de prevención, "sencillas pero vitales", advertía la entidad.

Los españoles, concienciados con el cáncer de piel / ED GREGORY/Archivo

El estudio propulsado por Stanpa también señala que 8 de cada 10 consumidores confían en la seguridad de los protectores solares y no se tragan los bulos. Por ejemplo, un 81% no se cree que desarrollar el llamado 'callo solar' sea mejor que usar productos con algún tipo de protección; el 78% no se cree que protegerse del sol evite que su cuerpo metabolice la vitamina D o el 75 % no piensa que los fotoprotectores contengan ingredientes dañinos para el medioambiente.

Para el 90% de los consumidores encuestados el SPF -una medida relativa de la cantidad de tiempo que el protector solar protegerá la piel de los rayos ultravioleta (UV)- es el primer atributo importante o más importante a la hora de elegir un protector solar. Para el 83%, que le proteja de cualquier tipo de radiación solar es el segundo motivo elegido.