Aurelio Rojas, cardiólogo malagueño: "Es un error culpar del colesterol solo a la grasa de la dieta"

Las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de muerte en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 17,9 millones de fallecimientos a nivel mundial se deben a esta causa. En España, en 2022 murieron 120.572 personas.

Además, el colesterol total elevado afecta al 39% de los adultos en todo el mundo. Según la Encuesta de Salud de la Fundación Española del Corazón (Esfec) de 2021, el 22,8% de los españoles tiene hipercolesterolemia.

Los más afectados

La franja de edad más afectada son los adultos mayores de 55 años, que representan el 33,6% de los casos. Le siguen las personas de 36 a 54 años con el 20,2% de los casos y finalmente los jóvenes de 16 a 35 años, con un 9,7% de afectados.

El colesterol es el factor principal de las enfermedades cardiovasculares, por lo que se lo considera responsable directo de estas patologías.

Se trata de una sustancia cerosa que el cuerpo necesita para funcionar correctamente, pero que en exceso puede ser perjudicial.

Las causas principales

Las causas de tener los niveles elevados pueden ser diversas: una dieta basada en grasas saturadas y grasas trans, así como una vida sedentaria o el tabaco son las principales.

No obstante, el médico y cardiólogo Aurelio Rojas explica en su instagram otros motivos que pueden elevar el colesterol, aunque no se consuman grasas.

“El colesterol alto no es sinónimo de comer mal. El cuerpo regula su colesterol por vías internas muy complejas. [...] La inflamación, la genética y el metabolismo de los hidratos de carbono tienen un papel igual o más importante”, empieza.

Grasas saturadas

El experto afirma que más del 70% del colesterol en sangre lo fabrica el propio cuerpo. A diferencia de lo que piensan muchas personas, el colesterol es necesario para el correcto funcionamiento del corazón.

Si no se ingieren grasas, el hígado lo compensa fabricando más. “¿Qué sucede entonces si no comes grasa? El cuerpo compensa aumentando su propia producción de colesterol”, cuenta.

Colesterol y triglicéridos

Otra de las causas más comunes es la ingesta alta de azúcares, harinas refinadas y ultraprocesados. Una dieta rica en estos componentes activa la lipogénesis hepática, generando colesterol y triglicéridos, aunque no hayas probado la grasa, especialmente si hay sedentarismo.

“Esto activa la lipogénesis hepática de novo, un proceso por el cual el hígado convierte el exceso de glucosa en ácidos grasos, que luego se empaquetan en proteínas en sangre, ricas en triglicéridos y colesterol”, defiende el médico.

Papel fundamental

Finalmente, la genética tiene un papel fundamental en la hipercolesterolemia: hay personas que tienen una alteración genética que impide al hígado retirar el colesterol LDL de la sangre. En estos casos, la dieta influye menos y el diagnóstico precoz es clave.

Para mantener unos niveles estables de colesterol, es fundamental adoptar un estilo de vida saludable que incluya una dieta equilibrada -donde se incluyen grasas-, actividad física regular y evitar hábitos perjudiciales, como el consumo excesivo de alcohol y tabaco.