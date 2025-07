Teresa Urquijo ingresa en una clínica de Madrid para dar a luz a su hijo con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida

Salió de cuentas el pasado 24 de junio, pero no había noticias acerca de su embarazo. Hasta este lunes, cuando José Luis Martínez-Almeida daba la última hora sobre el estado de su mujer, Teresa Urquijo: "Todavía no podéis darme la enhorabuena" porque el pequeño Lucas todavía no ha nacido.

Sin embargo, el programa 'Y ahora Sonsoles' ha informado esta tarde en exclusiva que el matrimonio acaba de ingresar en una conocida clínica de Madrid para dar la bienvenida a su primer hijo en común.

"Todo va bien, pero no asoma la cabeza" comentaba el alcalde de Madrid con la espontaneidad que le caracteriza entre risas Martínez-Almeida este lunes durante la inauguración de la nueva ubicación de la escultura Hermes de Rafael Canogar en Carabanchel.

Ahora, parece que Teresa ya se encuentra ingresada en una clínica de Madrid para dar a luz a su pequeño y junto a ella, el alcalde, quien se mostraba visiblemente deseoso de verle la cara a su primer hijo.