De Hornachuelos al mundo: Águeda López, la modelo que lucha por sus sueños

De Hornachuelos al mundo. De una pueblo con poco más de cuatro mil habitantes a las pasarelas de medio mundo, presumiendo de orígenes y acento andaluz. Así ha sido el recorrido vital de Águeda López, la modelo y empresaria de 43 años que ha recibido este jueves el Premio Talent en la primera edición de los Premios Woman Andalucía, celebrada en la Fundación Cajasol. Servir de inspiración a mujeres de todos ámbitos es la vocación de estos galardones que reunieron en Sevilla a destacados del mundo de la cultura, el diseño, la ciencia y el arte andaluz.

Águeda López inició su carrera como modelo con tan solo 16 años y creció en las pasarelas españolas. Su proyección internacional la llevó a Estados Unidos, donde reside desde hace años y donde ha seguido desarrollando su carrera en la moda y el emprendimiento, compaginándolo con su faceta como madre de una familia que ha formado junto al cantante puertorriqueño Luis Fonsi. Juntos y por separado, cada uno en su faceta profesional, copan portadas de revistas pero Águeda siempre ha defendido su perfil público con naturalidad y cercanía. "Estoy muy agradecida por este reconocimiento. Tengo la confirmación de que el camino que tomé propagando la resiliencia y la lucha por los sueños fue el adecuado".

El Premio Talent que concede la revista WOMAN Madame Figaro reconoce no sólo su éxito profesional, sino también su capacidad para reinventarse y abrir camino a nuevas generaciones de mujeres que sueñan con emprender y destacar en entornos bastante competitivos.

A su faceta de modelo y empresaria ha sumado recientemente un acercamiento con el mundo de los libros: acaba de publicar La niña que siempre miraba al sol (Suma) y en la que narra parte de su trayectoria vital: "Mi libro está basado en todas mis vivencias personales. Lo escribí porque un día me desperté y pensé que quizás las batallas que uno tiene interiormente cuando las cuentas pueden ayudar a alguien que está pasando por lo mismo. Se le puede dar esperanza a otras personas para seguir luchando y hacia delante".

Al recoger el galardón -un diseño creado ex profeso por el taller The Exvotos para la revista Woman- la empresaria terminó con unas palabras de reconocimiento e inspiración a las mujeres que luchan día a día: "Nunca os rindáis. No importa cuantas veces os digan que no sois lo suficientemente buenas. No os rindáis y seguid adelante hasta que os llegue la oportunidad".

Esta trayectoria es solo un tramo más en su recorrido profesional, reconocido en los I Premios Woman Andalucía, que han contado con el patrocinio de Junta de Andalucía, Aena, Ayuntamiento de Sevilla, Fundación Cajasol, Diputación de Sevilla, Instituto Español, Hyundai, 5Jotas, y El Correo de Andalucía.