La modelo Laura Sánchez se corona en los Premios Woman Andalucía por su trayectoria en las pasarelas

Laura Sánchez ha sido protagonista en muchos escenarios a lo largo de su vida. Este jueves, la modelo onubense volvió a acaparar los focos y las miradas de los cientos de invitados que fueron testigos de cómo recibía el galardón por su trayectoria en el mundo de las pasarelas en los Premios Woman Andalucía, organizados por la revista Woman y El Correo de Andalucía, cabeceras de Prensa Ibérica.

Aunque en los últimos años la modelo ha copado los titulares de los medios por su apuesta empresarial con We Love Flamenco, los inicios de su carrera se remontan a 1998, cuando se subió a sus primeras pasarelas. Desde ese entonces, ha dado la vuelta al planeta subiéndose a algunas de las pasarelas más aclamadas del mundo como la Fashion Week de París o la Fashion Week de Milán y siendo portada de revistas como Vogue, Elle o Marie Claire.

La modelo Laura Sánchez durante su discurso tras recibir el premio de la revista Woman Madame Figaró. / Maya Balaya

Nacida en la ciudad alemana de Gross-Gerau en 1981 y criada en Huelva, la tierra de sus padres, no es la primera vez que Laura Sánchez recibe un premio de la revista Woman Madame Figaró: en 2004 ya fue reconocida con uno. "Lo vi el otro día en casa de mi madre y aluciné. He cumplido muchos sueños de la mano de Woman, y me encanta que reconozcan la figura de la modelo, que ya no es solo la que sale en portadas, sino la que se reinventa día a día y año tras año", explicaba en una conversación con El Correo de Andalucía tras recibir el premio de la firma The Exvotos.

La marca Andalucía

Hace casi 14 años, Laura Sánchez cofundaba con Javier Villa la pasarela de moda flamenca We Love Flamenco, un evento inaugura el año en la alfombra del Hotel Alfonso XIII para desvelar las tendencias del único traje regional en el mundo que sigue las modas de año en año.

"Ahora ya me he instalado en el sur para focalizarme en We Love Flamenco, que creo que desde este evento vivimos todos la moda. A mí me gusta hacer cosas bonitas y, sobre todo, si tengo la oportunidad de hacerlas en mi tierra", expresó la modelo. "Cada año hay muchas novedades, pero todavía no las puedo desvelar", añadía.

La musa de marcas como Trucco, Rolex, Kerastase o Victorio & Lucchino ha querido dedicar su galardón a las dos personas que están a su lado "profesional y personalmente": "Lo tendría que haber dicho en el escenario, pero hoy han venido dos personas, mi socio y mi pareja, que son quienes siempre me cogen la mano cada vez que me tambaleo un poco y los que me empujan cuando tengo que arrancar un proyecto hacia adelante".

Tras recibir el premio en el escenario de la Fundación Cajasol de la mano de la presidenta editorial de Prensa Ibérica, Ainhoa Moll, y el director gerente de Hyundai, Manuel Riquelme, Sánchez ha sido clara sobre su trayectoria. "He tenido miedos, pero más por mi juventud que por mi forma de ser. Los miedos no nos los pone la gente, nos los ponemos nosotros mismos y yo la verdad es que he sido de tener pocos. Me he caído muchas veces, eso sí, pero siempre me he levantado y he tirado hacia adelante", manifestaba la onubense con el galardón en mano y un impresionante vestido compuesto por dos mantones de manila antiguos.