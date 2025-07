La Policía Nacional, obligada a lanzar un comunicado urgente por la nueva estafa del ‘buen empleado’: “La llamada no es de tu jefe”

"Soy el director general, tenemos una deuda pendiente urgente que tienes que pagar. Confío en ti, haz la transferencia ahora o nos van a poner una multa". Lo que podría parecer una llamada casual entre el responsable de la empresa y un trabajador esconde en realidad una problemática que está tomando tal envergadura en los últimos meses que ha obligado a la Policía Nacional a lanzar un comunicado a toda la población alertando de este nuevo engaño.

Este novedoso 'timo' se conoce como el del "buen empleado", un tipo de estafa en el que los delincuentes se hacen pasar por el responsable de una empresa para pedir a su trabajador que realice una transferencia urgente para solventar algún tipo de incidente. "Pero quien llama no es tu jefe, es un estafador y tú, la víctima de la estafa del buen empleado", ha advertido la portavoz de la Policía.

Tal y como ha explicado, durante esta llamada, el estafador insiste en la necesidad de realizar el pago lo antes posible, asegurando que si no se realiza se producirá la interrupción de servicios esenciales para la empresa, como el suministro eléctrico o informático, o sanciones económicas inmediatas que pueden afectar al negocio.

La Policía Nacional pide precaución para no caer en esta estafa

Y para hacer frente a este incidente, el presunto jefe le pide a su empleado que actúe por su cuenta y adelante el pago con su propio dinero o el de la empresa a través de transferencias.

"Para identificar que es un fraude, te piden que no se lo digas a nadie, exigen una urgencia desmedida y no te dejan colgar la llamada para que no verifiques por otro medio", ha afirmado al respecto la portavoz. Sin embargo, ha asegurado que eso es justo lo que se debe hacer, comprobar si se trata de una llamada real o un engaño. "Con otro teléfono o por otro medio como la mensajería instantánea, ponte en contacto con tu superior para verificar que la llamada es real", ha añadido al respecto.

La estafa del 'buen empleado' busca atemorizar a las víctimas para que actúen con urgencia

Con esta urgencia, los delincuentes buscan manipular emocionalmente a sus víctimas para que actúen por su cuenta y no contrasten la información, lo que les lleva a realizar, incluso, una segunda llamada de un supuesto representante de la empresa sancionadora para atemorizar al trabajador.

"Actuar rápido no siempre es actuar bien. Consulta antes, verifica y, si dudas, llama a la Policía", ha concluido la Policía Nacional sobre este engaño que ya ha dejado los primeros afectados por todo el país.