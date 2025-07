La suerte sonríe a Benajarafe con 175.000 euros en cinco cupones de la ONCE

La suerte ha hecho pasada este jueves en Benajarafe, en el municipio malagueño de Vélez-Málaga, donde el sorteo diario de la ONCE ha dejado cinco cupones premiados con 35.000 euros cada uno, sumando un total de 175.000 euros.

El vendedor Juan Manuel Espejo, que reparte ilusión desde 2019, no podría contener la emoción al confirmar la noticia y compartirla con sus clientes habituales: "¡Que he dado el premio, que lo he dado!", repetía entre abrazos. El vendedor es muy querido en la zona y se mostró visiblemente emocionado al saber que había repartido tanta suerte. "Es una recompensa para mis clientes", aseguró.

Un cupón con significado especial

El cupón de este pasado jueves, 10 de julio, estaba dedicado al 25 aniversario de Ceoma, la Confederación Española de Organizaciones de Mayores. Además del premio repartido en Benajarafe, otro cupón con 35.000 euros ha sido validado en Sevilla.

Así funciona el Cupón Diario

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (seis euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

