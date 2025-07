Inquietud médica ante la regulación del cannabis medicinal: "Normaliza, aún más, el consumo entre adolescentes"

El Ministerio de Sanidad aprobará, previsiblemente en el primer semestre de este año, una orden para regular el uso terapéutico del cannabis. El Congreso dio luz verde, a finales de la pasada legislatura, a un documento que instaba al Gobierno a ello, pero la anterior ministra no lo sacó adelante. Fuentes del equipo de Mónica García confirman a El Periódico de Cataluña, del grupo Prensa Ibérica, que Sanidad está estudiando una orden que solo afectará a pacientes "específicos" y con medicamentos "también específicos", y que esperan tenerla lista "antes de seis meses". El uso terapéutico del cannabis siempre se realizará bajo prescripción médica, insisten estas fuentes.

Sin embargo, la aprobación del uso terapéutico del cannabis preocupa al colectivo médico, que alerta de la "banalización" que se suele hacer del consumo recreativo "a menudo ligado" precisamente a la idea de que el cannabis tiene "ciertos usos teapéuticos". El Col.legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB) ha publicado un decálogo sobre la salud y el cannabis, en el que recuerda que los "daños" del cannabis pueden afectar a la salud mental y al rendimiento cognitivo y académico de adolescentes y jóvenes, un colectivo "especialmente vulnerable" a los efectos de las sustancias adictivas.

El COMB enfatiza, en referencia al uso terapéutico del cannabis, que ciertos derivados sintéticos del cannabis están aprobados como medicamentos para indicaciones específicas y muy concretas. "Hay una escasa evidencia que sugiera que los cannabinoides mejoren los trastornos y los síntomas depresivos, los trastornos de ansiedad, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el síndrome de la Tourette, el trastorno por estrés post-traumático o la psicosis", recoge el decálogo. Un estudio del Hospital Clínic (Barcelona), publicado en agosto de 2023 en 'The British Medical Journal', refiere cierta eficacia en casos de epilepsia, dolor crónico, esclerosis múltiple, enfermedad inflamatoria intestinal y en la utilización en cuidados paliativos.

Sin embargo, esta misma investigación, la más ambiciosa hecha hasta el momento, demuestra evidencias aún mayores en los efectos muy perjudiciales que el cannabis tiene en personas jóvenes (sobre todo en los menores de 25 años), embarazadas y conductores, principalmente. "Lo que nos preocupa a muchos es que la aprobación del cannabis medicinal sea una puerta de atrás para promover una banalización de los efectos negativos del cannabis. Nueva York está llena de chiringuitos de cannabis", señala Eduard Vieta, jefe del Servicio de Psiquiatría y Psicología del Clínic, quien además ha participado en el macroestudio.

El cannabis cada vez tiene "más tetrahidrocannabinol (THC) y menos cannabidiol (CBD)". A raíz de esto, las personas fuman un cannabis cada vez más potente y con más sustancias psicoactivas. "Cada vez son productos más adictivos, por lo que pedimos que el cannabis medicinal esté circunscrito al uso médico real", añade Vieta. Según él, la aprobación terapéutica del cannabis en EEUU ha supuesto "un antes y un después impresionante", que ha traído consigo un "fraude en las recetas".

Más consumo entre jóvenes

El jefe de la Unidad de Adicciones del Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues de Lobregat), Josep Matalí, señala la "elevada penetración" del cannabis entre los adolescentes, cuyas consecuencias (en el aprendizaje, el rendimiento académico, problemas legales y conflictos familiares) están "bien documentadas". "Yo monté esta unidad en 2007. Vi cómo ha ido evolucionando el cannabis estos años: se ha ido modificando genéticamente y ahora tiene unas concentraciones de tetrahidrocannabinol más altas", asegura.

Para Matalí, el uso terapéutico del cannabis, si bien ha demostrado "efectividad" para tratar algunos síntomas, requiere de "más investigación". "La población no debe entender que los porros van bien para todo: para dormir mejor o para controlar mejor el dolor. No", advierte. Aunque la legalización "no se contempla en adolescentes", en países como EEUU o Canadá sí generó "más curiosidad" en este grupo. "Ha ayudado a normalizar, aún más, el consumo entre los menores", concluye este psicólogo pediátrico.

