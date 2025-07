El nuevo economato social que llena las despensas de Antequera

La solidaridad no tiene límites en Antequera. Más que una palabra bonita, es un compromiso diario que se vive y se siente en la ciudad. Buena prueba de ello es el nuevo economato social puesto en marcha por la Asociación Casas de Asís. Este nuevo servicio «es fruto de un sueño que llevábamos gestando desde hace tiempo y nace del progreso de nuestro conocimiento de las personas que nos necesitan y a las que venimos atendiendo a diario desde 2018», explica Ángel Guerrero, presidente de la asociación, que, aunque nació como comedor social, a lo largo de los años ha llevado su acción solidaria mucho más allá.

«Hablamos de formación, inserción laboral, talleres y programas de acompañamiento que permitan a cada familia reconstruir su futuro con nuevas oportunidades». A ello se le suma el reparto de alimentos -también a domicilio- la escuela de verano y campañas solidarias como la de Navidad o Reyes Magos.

Porque, ante todo, la asociación siempre ha luchado por impulsar proyectos que no se limiten a aliviar una necesidad inmediata, sino que mejoren la calidad de vida de las personas, dándoles autonomía y devolviéndoles la ilusión. «El Economato Social Ecoraiga no es solo un lugar donde se accede a productos básicos a precios reducidos. Es una herramienta para aliviar necesidades materiales y, al mismo tiempo, sembrar esperanza. Queremos que cada persona que cruce nuestra puerta se sienta valorada, acompañada y con la dignidad de poder elegir lo que lleva a casa». El camino para su puesta en marcha no ha sido fácil y ha estado lleno de desafíos, desde conseguir la financiación necesaria para mantener las estanterías llenas, hasta reorganizar sus instalaciones, preparar los medios informáticos para controlar las compras y las ventas y coordinar a todo el equipo de voluntarios, que «gestiona cada pedido y reparto con mimo y dedicación». A pesar de todo, «la ilusión de saber que estamos construyendo algo grande para nuestra gente es lo que nos da fuerzas para seguir adelante», asegura. Asimismo, la experiencia de otras localidades como Málaga, Huelva o Archidona ha servido como inspiración, referencia y aprendizaje.

El servicio está pensado para quienes realmente lo necesitan. Al respecto, se tiene en cuenta la situación económica, los ingresos, los gastos y el número de miembros de la familia. Por el momento, tienen acceso al mismo «personas y familias derivadas a través de nuestro propio equipo técnico, que estudia y valora cada caso con cuidado y discreción», detalla Guerrero.

El nuevo economato social que llena las despensas de Antequera / L.O.

Paralelamente, están trabajando para que esta herramienta pueda ser utilizada también por las entidades sociales y por los servicios sociales del Ayuntamiento. «Sabemos que muchas realizan aportaciones económicas directas a sus usuarios. Si esas ayudas se canalizan a través de nuestro economato, el valor real de esas aportaciones puede transformarse fácilmente en el doble en productos», argumenta. Además, a partir de septiembre van a lanzar campañas para que el resto del comercio local pueda sumarse y al mismo tiempo beneficiarse de las posibles ventas que puedan realizar.

A día de hoy, más de 66 familias pasan regularmente por el economato. Esto son, unos 224 usuarios, entre ellos niños, mayores y personas en situación de gran vulnerabilidad que están encontrando aquí un alivio tangible, pues con los precios actuales del mercado no pueden cubrir ni de lejos todas las necesidades de su hogar. «Cada vez que alguien viene a comprar, no solo se lleva alimentos; se lleva también un gesto de cariño, una conversación, una escucha. Muchas personas nos lo expresan emocionadas. Nos cuentan cómo han podido cambiar esa dieta obligada de pan con atún que llevaban meses repitiendo. Cómo por fin han podido llevar pescado a casa después de años o cómo ahora sus hijos pueden disfrutar de variedad y calidad en su alimentación», cuenta.

En este sentido, los beneficiarios pueden adquirir en el economato alimentos esenciales, productos básicos para bebés y artículos de limpieza e higiene personal. Además, pueden realizar peticiones de algún producto específico. «Nos comprometemos a buscarlos y proporcionarlos en su siguiente asistencia, porque creemos que se deben respetar las costumbres, la salud y la dignidad de cada persona», destaca.

Principalmente el economato se abastece gracias a acuerdos con distribuidores y profesionales de la zona «que confían en nuestro proyecto y nos facilitan condiciones especiales». Además, cuentan con ayuda pública y los fondos propios de la asociación, aunque este año han sufrido una disminución «significativa» en el número de actividades con las que generaban ingresos. «Aun así, no estamos solos. Las aportaciones de nuestros socios y donantes nos permiten seguir adelante cada día».

El economato abre los miércoles de 9 a 12, con cita previa. Cada familia dispone de un importe máximo mensual de compra en función del número de sus miembros y puede acudir una vez al mes. El comedor social sigue abierto cada día y mantiene el reparto a domicilio para quienes no pueden desplazarse. La asociación aspira a que algún día «muchas de las familias que hoy nos necesitan puedan volver, pero no como beneficiarias, sino como voluntarias dispuestas a tender la mano a otros, tal y como un día se les tendió a ellas», concluye Guerrero.

