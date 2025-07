Más vacaciones para este verano: estos son los días que necesitan los andaluces para desconectar del trabajo

Cuando el calor empieza a hacer su aparición, un mismo deseo impera en la mente de los trabajadores de todo el país: que lleguen ya las vacaciones. Así, el análisis constante del calendario para calcular los días que faltan para ese ansiado descanso se vuelve un habitual en las oficinas de todo el territorio nacional. Sin embargo, a pesar de lo necesarias que son estas jornadas de descanso, son muchos los que no consiguen desconectar del trabajo en sus días de descanso.

Así lo demuestra un estudio realizado por Randstad, empresa de talento líder en España y el mundo, que señala que la mayoría de los andaluces necesita destinar, como mínimo, una semana de sus vacaciones para desconectar del trabajo. En concreto, este estudio que ha contado con la participación de 4.300 personas en edad laboral revela que el 60% de los empleados andaluces tiene que utilizar una semana de su descanso para poder olvidarse del trabajo.

Pero la situación se complica para el 4,5% de los empleados, que confiesa que ni siquiera después de más de dos semanas de descanso consigue dejar de pensar en el trabajo.

Las dificultades de desconectar en vacaciones en Andalucía

Esto se debe a que solo el 39,6%% de los andaluces consigue desconectar en cuanto comienzan sus vacaciones, por lo que requiere un tiempo extra para liberar su mente de las tensiones laborales del año. Unos datos que sitúan a Andalucía como la comunidad autónoma con un mayor porcentaje de trabajadores con dificultades para desconectar nada más comenzar las vacaciones, pues el porcentaje a nivel nacional de empleados que consigue olvidarse del trabajo se sitúa en 47%.

Pero esta realidad no solo se produce por el estrés y ansiedad acumulados en las semanas lectivas, sino también por la constante comunicación que reciben de sus empresas durante su descanso. Así, aunque en España existe una legislación que regula el derecho a la desconexión digital, la realidad es que solo uno de cada cuatro andaluces asegura que nunca recibe mensajes, llamadas o correos relacionados con el trabajo fuera de su horario.

Esto sitúa a ocho de cada 10 andaluces recibiendo algún tipo de mensaje por parte de la empresa fuera de su horario, un dato muy por encima de la media nacional, que se sitúa en un 24,3%. De ese modo, solo el 18% de los profesionales asegura no recibir nunca comunicaciones laborales fuera de horario.

El descanso en vacaciones, una tarea pendiente en Andalucía

Asimismo, el 6 % de los trabajadores afirma recibir mensajes laborales de forma constante y un 11,4 % con frecuencia. A estos se une el 33,1 % de andaluces que declara que estas interrupciones ocurren a veces, frente al 32,4 % que las recibe rara vez y el 17 % nunca.

Pero el problema no es únicamente estas comunicaciones, sino también la sensación del trabajador de que su empresa espera poder contactar con él de manera permanente, lo que hace que el 37,7% trabajadores considere que sus superiores esperan que respondan a los mensajes fuera del horario, frente a un 22,8% que no tiene claro si esa presión existe o no.

Con estos datos, Andalucía se sitúa como una de las comunidades autónomas en las que es más difícil desconectar con el 39,6% que lo logra, con únicamente las Islas Baleares con una situación peor, con un 27,6% que consigue descansar inmediatamente. En el extremo contrario se encuentran las regiones donde más personas se olvidan del trabajo en sus días libres, con Navarra (56%), Cantabria (54,1%) y Aragón (52,6%) a la cabeza.

La desconexión en vacaciones, por sectores

El sector en el que es más difícil desconectar es el educativo, con solo el 40,4% de trabajadores que desconecta inmediatamente, mientras que un 26,3% necesita más de una semana y un 7% tarda más de dos semanas en dejar de pensar en el trabajo. El panorama es también complejo en la sanidad, donde solo un 37,3% desconecta de forma instantánea. En transporte y logística, un 31,6% requiere entre una y dos semanas.

En el otro extremo de la balanza se encuentran los sectores con mayor capacidad de descanso, como el sector industrial, en el que el 52,5% de sus profesionales deja el trabajo atrás desde el primer minuto de sus vacaciones, a lo que sigue de cerca el ámbito tecnológico e informático, con un 50,8%.

En cuanto a la fotografía sectorial y la construcción, el 39,7% desconecta al momento y el 30,1% lo hace en menos de una semana; mientras que en el sector agrario, ganadería y pesca, el 32,9% desconecta inmediatamente y un 38,6%, en menos de siete días.