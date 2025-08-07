Nueva actualización de AEMET: la ola de calor se extenderá hasta el miércoles y dejará máximas de hasta 43 grados en España

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha actualizado su previsión sobre la ola de calor que actualmente atraviesa el territorio y, según los últimos cálculos, todo apunta a que este episodio se alargará hasta el próximo miércoles 13 de agosto. Los modelos indican que a partir de este jueves se registrará un nuevo repunte de los termómetros y que durante el fin de semana se darán los días más cálidos de este episodio, dejando máximas de hasta 43 grados en varios puntos del territorio. En total, según esta última estimación, esta ola de calor se alargará un total de 11 días por lo que se perfila como la cuarta más larga jamás registrada en España.

Según el último pronóstico elaborado por la entidad, entre el jueves y el viernes se esperan ascensos en buena parte del interior peninsular, principalmente en el valle del Ebro. Durante estos dos días se superarán los 38 grados en gran parte del interior peninsular, pudiéndose alcanzar los 40 grados en los valles del Tajo, el Guadiana y el Guadalquivir. Además, en este periodo se espera "un ambiente favorable" para el crecimiento de tormentas aisladas que podrían dejar rachas de viento localmente muy fuertes.

Durante el fin de semana se espera que los termómetros sigan subiendo en buena parte del territorio, dejando máximas de hasta 42 grados en los valles del cuadrante suroeste y los 40 grados en el valle del Ebro y depresiones del noreste. En Catalunya, según las previsiones de Meteocat, se espera que tanto el sábado como el domingo destaquen como los dos días más cálidos del episodio, con temperaturas de hasta 35 grados en el litoral y por encima de los 40 en puntos del interior.

Pronóstico para la próxima semana

"Para el lunes y martes de la semana próxima es probable que las temperaturas sigan subiendo en el suroeste e interior del nordeste y que, por el contrario, comiencen descender por el norte, de forma que continuarán los valores anormalmente cálidos", destaca el último pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). "Durante estos días se alcanzarán probablemente valores de entre 41 y 43 grados en torno a las principales depresiones de los cuadrantes suroeste y nordeste peninsulares", destaca la entidad.

Todo apunta a que la ola de calor se alargará hasta como mínimo el próximo miércoles. Los modelos indican que durante esta jornada también se esperan valores por encima de lo normal para la época pero que, después, parece que el calor empezará a aflojar, sobre todo en la mitad occidental peninsular. Aún así, los meteorólogos coinciden en que "todavía hay mucha incertidumbre" y que, por lo tanto, habrá que permanecer atentos a siguientes actualizaciones.

Suscríbete para seguir leyendo