Espacio
El telescopio Hubble muestra al cometa interestelar 3I/Atlas
El cometa fue fotografiado por el Hubble el pasado 21 de julio, cuando estaba a 365 millones de kilómetros de la Tierra
EFE
El telescopio espacial Hubble ha proporcionado la imagen más nítida, hasta ahora, del cometa 3I/Atlas, el tercer visitante llegado de fuera del sistema solar y que fue avistado por primera vez el uno de julio.
El cometa fue fotografiado por el Hubble el pasado 21 de julio, cuando estaba a 365 millones de kilómetros de la Tierra y la imagen ha sido hecha pública este jueves, según datos de la NASA.
El Hubble también captó una columna de polvo expulsada desde el lado del cometa calentado por el Sol y el indicio de una cola de polvo que se aleja del núcleo.
Los datos muestran que el visitante interestelar está perdiendo polvo de manera similar a los cometas que se dirigen hacia nuestra estrella y que se originan en el sistema solar, pero él ha llegado de algún lugar que no es la Vía Láctea.
El cometa viaja a una velocidad aproximada de 210.000 kilómetros por hora, la más alta nunca registrada para un visitante del sistema solar y es prueba de que lleva miles de millones de años vagando por el espacio interestelar.
Las observaciones del Hubble han permitido a los astrónomos estimar con mayor precisión el tamaño del núcleo helado sólido del cometa, cuyo límite superior de diámetro es de 5,6 kilómetros, pero podría ser tan pequeño como 320 metros de diámetro, señaló a Agencia Espacial Europea (ESA) en un comunicado.
El cometa más antiguo observado
3I/ATLAS puede ser el cometa más antiguo observado, con más de 7.000 millones años, lo que significa 3.000 millones anterior al sistema solar, según dijo el astrónomo de la Universidad de Oxford, Matthew Hopkins, en la Reunión Nacional de Astronomía de la Real Sociedad Astronómica celebrada el pasado julio.
Llegado desde la dirección de la constelación de Sagitario, el cometa fue avistado por primera vez el 1 de julio por el telescopio de la red de detección y alerta temprana de asteroides (ATLAS) en Río Hurtado (Chile), cuando estaba a 675 millones de kilómetros del Sol.
El cometa debería seguir siendo visible para los telescopios terrestres hasta septiembre, tras lo que pasará demasiado cerca del Sol como para poder observarlo, y se espera que reaparezca al otro lado de la estrella a principios de diciembre.
3I/Atlas es el tercer viajero interestelar observado, el primero fue 1I/ʻOumuamua descubierto en 2017 y el segundo 2I/Borisov en 2019.
- Canal Sur retransmitirá en abierto el Málaga CF - Granada CF
- Alerta amarilla en las playas de Málaga: las medusas vuelven a la Costa del Sol
- Málaga pone fecha y precio a más de 1.500 'minipisos': podrán alquilarse en 2028 a 10 euros el metro
- El origen de los ‘pitufos’ en Málaga: este fue el obrador que los creó en los 80 con un curioso motivo
- Alfonso Cañete, experto inmobiliario malagueño: “Las mejores oportunidades de vivienda están donde nadie mira”
- Hallan el cadáver de una mujer de 44 años en una playa de Rincón de la Victoria
- Una taxista de Marbella, obligada a parar en mitad de la carretera por el comportamiento de un pasajero: 'Me pica todo
- Málaga adjudica la obra de renovación integral del paseo marítimo de Pedregalejo: así será