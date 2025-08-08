Activos dos nuevos incendios en los municipios de Forcarei (Pontevedra) y O Saviñao (Lugo)

Varios fuegos se encuentran activos esta tarde de jueves en Galicia, con dos nuevos en los municipios de Forcarei (Pontevedra) y O Saviñao (Lugo). Además, pasadas las 21,45 horas de este jueves se ha controlado el incendio de A Fonsagrada (Lugo) que ha arrasado a 120 hectáreas en Monteseiro, iniciado el martes.

El incendio de O Saviñao se declaró a las 18,39 horas de este jueves. Fuentes de la Consellería do Medio Rural informan a Europa Press que quema siete hectáreas en la parroquia de Piñeiró, según la información provisional. Entre otros medios, participan seis aviones y tres helicópteros.

Por su parte, el fuego de Forcarei está activo desde las 19,41 horas en la parroquia de Millarada. Participan cuatro helicópteros y dos aviones. Medio Rural todavía no tiene estimación de superficie quemada.

Asimismo, ha sido controlado pasadas las 22,15 horas de este jueves el incendio en la parroquia de San Pedro de Batalláns, originado a las 14,41 horas del miércoles en el municipio As Neves (Pontevedra).

Mientras, está estabilizado desde las 16,57 horas --todavía sin controlar-- un incendio forestal en Coirós (A Coruña) que calcina cuatro hectáreas en la parroquia de Santa María de Ois. Ayudan seis helicópteros y cuatro aviones, entre otros.

Esta tarde también se han declarado dos conatos en Santiago, parroquia de Vidán, controlado a las 18,38 horas después de quemar 0,2 hectáreas, así como en Porto do Son, parroquia de Miñortos, estabilizado desde las 18,20 horas (0,25 hectáreas).

Controlado el incendio de Salceda

En su actualización que ha enviado a los medios esta tarde, la Consellería do Medio Rural informa de que está controlado el incendio de Salceda de Caselas, parroquia de A Picoña, iniciado a las 16,17 horas del miércoles, y que obligó a activar la Situación 2 --ya desactivada-- por riesgo para casas en el núcleo de Pedrapinta.

Este fuego está controlado desde alrededor de las 19,00 horas de este jueves tras arrasar 80 hectáreas. Entre otros efectivos, hasta el lugar se movilizaron miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME), así como cuatro helicópteros y dos aviones.

La cercanía al núcleo de Abelleira llevó a activar igualmente la Situación 2 durante la tarde y noche del miércoles, también desactivada ahora.

También continúa estabilizado el fuego de As Pontes (A Coruña), parroquia de Freixo, que quema 20 hectáreas.

Siguen controlados los incendios de Ponteceso, parroquia de Corme Aldea (60 hectáreas), y Camariñas, parroquia Xaviña (50 hectáreas), que obligaron a desalojos. Está controlado el Ponteceso, parroquia de Brantuas, iniciado el sábado y que quemó 200 hectáreas.

Continúa controlado el gran incendio forestal de Vilardevós (Ourense), parroquia de Terroso, iniciado el domingo y que calcina 570 hectáreas.