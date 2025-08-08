Óbito
Muere el periodista deportivo Manuel Esteban 'Manolete'
El madrileño, retirado desde 2021, ha fallecido a los 68 años tras una dura batalla contra el párkinson
Redacción
El periodismo deportivo ha perdido a una de sus voces más singulares y queridas. Manuel Esteban Fernández, más conocido como 'Manolete', ha fallecido en Madrid a los 68 años. Su figura queda ligada para siempre a la historia del diario AS, la radio deportiva y la pasión rojiblanca del Atlético de Madrid, equipo del que nunca ocultó su devoción.
Comenzó su carrera en la agencia Efe y pasó por 'Marca', pero fue en 'AS' donde se consolidó como uno de los periodistas más influyentes en la información de fichajes y en el seguimiento del Atlético. Su estilo directo, su tono inconfundible y su presencia habitual en las tertulias radiofónicas y televisivas lo convirtieron en una figura reconocible y muy cercana para miles de oyentes y lectores.
Durante años formó parte del equipo de 'Carrusel Deportivo' y 'El Larguero' en la Cadena SER, colaboró con medios como 'Don Balón', Onda Madrid, Telemadrid o Punto Pelota, y firmó varios libros, entre ellos 'Soy del Atlético ¡y qué!' o 'El gran partido', junto a Tomás Roncero.
En 2021 se retiró del periodismo tras una larga batalla contra el párkinson, enfermedad que vivió con entereza y que no empañó el cariño que siempre recibió de compañeros y aficionados.
Más allá de sus crónicas, su legado es también el del periodista cercano, con carácter, fiel a sus principios y al club de su vida. Hoy, el periodismo deportivo llora su pérdida y celebra su memoria.
- Alerta amarilla en las playas de Málaga: las medusas vuelven a la Costa del Sol
- Aurelio Rojas, cardiólogo malagueño: 'Si tu pulgar hace esto, hay mayor probabilidad de tener aneurisma
- Málaga adjudica la obra de renovación integral del paseo marítimo de Pedregalejo: así será
- Canal Sur retransmitirá en abierto el Málaga CF - Granada CF
- Una taxista de Marbella, obligada a parar en mitad de la carretera por el comportamiento de un pasajero: 'Me pica todo
- Málaga veta definitivamente la inscripción de nuevos pisos turísticos en 43 barrios
- Atraca en Málaga el 'Yas', uno de los yates más grandes del mundo valorado en 160 millones
- La RFEF deniega el traslado de La Unión Atlético murciano a Málaga