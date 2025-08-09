Fuego en el monumento
La Junta de Andalucía se pone a disposición del Cabildo para la restauración de todo lo afectado por el incendio en la Mezquita-Catedral
Tras conocer el alcance del daño ocasionado por el fuego, se hará una primera intervención previa a la redacción del proyecto de restauración
Noelia Santos
La consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha visitado este sábado la Mezquita-Catedral de Córdoba para conocer de primera mano el alcance del incendio que tuvo lugar anoche en el monumento y que ha afectado dos capillas de la zona de la ampliación de Almanzor. Antes de entrar al monumento, Del Pozo ha mostrado la disposición de la Junta hacia el Cabildo Catedral para colaborar en todos los pasos que, a partir de ahora, habrá que dar para regresar por completo a la normalidad.
"Trabajaremos para todo, para los informes y para ayudar en el proyecto de restauración, en todo lo que sea necesario para que se resuelva cuanto antes", ha incidido la consejera, que ha reseñado, además, que esta colaboración ofrecida "no es nueva", sino fruto de una maquinaria "perfectamente engrasada" en la que la Junta y el Cabildo, y también el Ayuntamiento, colaboran para proteger el patrimonio de la ciudad.
Los siguientes pasos a seguir
En cuanto a los pasos que habrá que dar a partir de ahora, Del Pozo ha explicado que se hará una primera evaluación de los daños y se investigará (en ellos ya está en marcha la Policía Nacional) qué ha ocurrido exactamente en el monumento. Una vez se conozca el alcance del incendio, se hará una primera intervención, ha añadido la consejera de Cultura, sobre todo, para limpiar todo, incluido el rasto del humo. Después vendrá la correspondiente redacción del proyecto de restauración, conservación y puesta en valor, trabajo para el que la consejera ha vuelto a mostrar la plena colaboración de la Junta de Andalucía.
