Sorteos
Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 10 de agosto de 2025
Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy
Redacción
El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 10 de agosto de 2025 es: 34, 51, 6, 28 y 25, siendo el número clave el 9.
Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.
El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.
¿Cuáles son los premios?
En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:
- 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
- 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
- 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
- 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
- Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Así es el parque de agua de Málaga al que puedes acudir completamente gratis: está en una de las playas más concurridas de la capital
- El alcalde se llevó la bronca de la noche en La Rosaleda
- Karol G sorprende con su pasado musical en Málaga: 'Hacía muchas discotecas…
- De la Torre se justifica por elevar el tono y por los desalojos en el último y tenso pleno sobre la limpieza en Málaga
- El Málaga CF ilusiona y se lleva el Costa del Sol ante el Betis (3-1)
- La inversión estadounidense en la Costa del Sol, en máximos históricos
- Málaga se va de feria: Ruta de fiestas para disfrutar durante agosto
- La CIAF detecta 'deficiencias' en las conversaciones previas al descarrilamiento del AVE Málaga-Madrid