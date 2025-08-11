Comienzan las derivaciones de menores solicitantes de asilo desde Canarias a la Península

Este lunes esta previsto el comienzo de las derivaciones de menores migrantes solicitantes de asilo que se encuentran en Canarias, con el traslado inicial de un grupo de diez jóvenes a recursos estatales de protección internacional en la Península.

Así lo confirmaron a EFE fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y de la Consejería de Bienestar del Gobierno de Canarias, al recordar que de este modo, el Ejecutivo avanzará en el cumplimiento de la orden del Tribunal Supremo para que el Estado se haga cargo, con sus recursos, de estos jóvenes.

La reubicación de estos diez menores, que en un primer momento se preveía que fuesen ocho, estará, no obstante, condicionada a la disponibilidad de plazas en los vuelos, han indicado desde la Consejería de Bienestar del Gobierno autonómico, aludiendo a las indicaciones del Ejecutivo central, que es quien debe gestionar estos traslados.

Para la derivación, el Gobierno español debe pedir autorización al de Canarias, que ostenta la tutela de los menores.

El Gobierno hizo la solicitud el pasado jueves, pero hasta el viernes a las 18.30 horas no concretó la fecha de salida, el destino de cada menor ni las personas que les acompañarán, lo que generó dudas en la administración canaria sobre que las derivaciones pudieran producirse hoy.

Los menores derivados estarán acompañados por personal de entidades colaboradoras, así como por profesionales del Ministerio, designados ya por la Secretaría de Estado de Migraciones, según han señalado las fuentes ministeriales.

El Gobierno central y el del archipiélago mantienen una reunión interadministrativa cada martes para trabajar en el traslado de estos menores solicitantes de asilo y lo previsto es que a partir de esta primera derivación haya dos traslados semanales de entre 15 y 20 jóvenes.

Desde la Consejería de Bienestar han indicado que a final de esta semana también está prevista la salida de otros 15 o 20 menores, pero que será el Ejecutivo central quien determine el número al mandar el listado.

Además, han señalado que, en caso de que no hubiera disponibilidad de plazas para que los jóvenes vuelen los días previstos, el Gobierno estatal tendrá que solicitar nuevamente la autorización a Canarias con la nueva fecha.

La intención es priorizar en un primer momento el empleo de recursos pequeños y que con el avance de las semanas se pongan más recursos disponibles encima de la mesa.

En el proceso deberá prevalecer siempre la integridad, el bienestar y el interés superior de cada menor, lo que implica un estudio individual de cada caso para decidir el destino final.

De forma paralela a la derivación a la Península, el Gobierno ha iniciado el traslado de estos menores al centro de acogida y derivación Canarias 50 en Las Palmas de forma transitoria hasta su traslado, para aliviar así los recursos del archipiélago.

El alto tribunal ordenó al Gobierno el pasado 25 de marzo que se hiciera cargo de alrededor 1.000 menores migrantes no acompañados que habían solicitado asilo en las islas, en respuesta a unas medidas cautelares solicitadas por Canarias.

La mayoría de menores solicitantes de asilo que ha entrado en este proceso presenta un perfil "altamente vulnerable" y muchos de ellos han huido solos de guerras. Casi el 90 % son malienses y entre ellos hay niñas y adolescentes, según indicaron fuentes ministeriales.