La mayoría de los polizones del buque llegado a Lanzarote pide asilo tras pasar a disposición judicial

Un total de 44 de los 49 polizones que llegaron en un buque remolcador al Puerto de los Mármoles (Lanzarote) el pasado 8 de agosto, después de Capitanía Marítima autorizara la entrada por razones humanitarias, han solicitado asilo este lunes tras pasar a disposición judicial.

Lo ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que ha indicado que tres de esas 44 personas dicen ser menores, por lo que se les harán las pruebas de determinación de edad, y mientras tanto quedarán a disposición de la entidad pública protectora de menores.

Tras su llegada, los polizones fueron alojados el pasado viernes en la carpa instalada en Puerto Naos para asistir a las personas que llegan a la isla en embarcaciones precarias y estuvieron allí retenidos 72 horas, el máximo permitido según la normativa.

Por eso, este lunes comparecieron ante el Juzgado de Instrucción Nº 3 de Arrecife, que debía decidir si los pone en libertad o ingresan en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) con el fin de garantizar su expulsión de territorio español.

Posibles menores de edad

Cinco de los polizones no pasaron a disposición judicial este lunes porque son menores, por lo que después de la primera asistencia por los equipos de emergencia en el puerto fueron puestos bajo la tutela de los servicios de protección del menor recibiendo la atención establecida por la ley para las personas de su edad.

El TSJC ha añadido que de las cinco personas que no comparecieron ante la justicia este lunes, uno está en el Hospital Universitario de Lanzarote Doctor José Molina Orosa, otros dos pidieron asilo en frontera y, el resto, está en un centro de menores.