Toros
Morante de la Puebla, dado de alta hospitalaria tras unas horas de observación después de su cornada en Pontevedra
El diestro sevillano sufrió una aparatosa cogida en el coso de San Roque de la ciudad cuando lidiaba su primer toro
Nicolás Davila
El torero Morante de la Puebla ha ha sido dado de alta hospitalaria tras permanecer unas horas en observación en el hospital Quirón de Pontevedra por las lesiones de pronóstico grave que sufrió en la tarde del domingo al recibir una cornada en la pierna derecha en la la plaza de San Roque de la ciudad gallega. El diestro sevillano abandonó el centro salitario pontevedrés a últimas horas del mismo domingo.
El diestro, que formaba parte del cartel de las Fiestas de la Peregrina, fue atendido inicialmente en la enfermería de la plaza de toros, donde le intervinieron de las lesiones, y trasladado posteriormente al hospital.
El parte médico recoge que sufrió una herida por asta de toro en la cara interna del muslo derecho, de 10 centímetros, que afecta a tejido subcutáneo, fascia muscular así como un desgarro del abductor mayor.
La herida por la cornada presenta dos trayectorias, una descendente de 10 centímetros y otra ascendente de 6 centímetros.
Según el parte médico, las lesiones son de pronóstico grave.
El diestro se enfrentaba a un toro de Garcigrande cuando en un pase el animal le cogió por el muslo.
El torero se fue al suelo y, tras incorporarse, fue llevado a la enfermería de la plaza de Pontevedra para recibir las primeras atenciones.
El matador de La Puebla del Río, que tiene 45 años, no pudo continuar la lidia como consecuencia de las lesiones que se produjo.
El diestro tenía compromisos para otras ocho corridas en diferentes ciudades españolas durante el mes de agosto.
- El alcalde se llevó la bronca de la noche en La Rosaleda
- Así es el parque de agua de Málaga al que puedes acudir completamente gratis: está en una de las playas más concurridas de la capital
- Así es el plan veraniego que ha enamorado a Los Morancos y que se puede disfrutar en una de las ciudades andaluzas más visitadas: 'Es maravilloso
- La inversión estadounidense en la Costa del Sol, en máximos históricos
- Málaga se va de feria: Ruta de fiestas para disfrutar durante agosto
- El Málaga CF ilusiona y se lleva el Costa del Sol ante el Betis (3-1)
- La CIAF detecta 'deficiencias' en las conversaciones previas al descarrilamiento del AVE Málaga-Madrid
- Los embalses malagueños ceden apenas el 10% de su capacidad en lo que va de verano