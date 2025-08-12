Más de 20 incendios simultáneos arrasan ya 25.000 hectáreas en una semana avivados por un "cóctel molotov" de viento, sequía y calor

En tan solo una semana, que ha coincidido con la ola de calor que sufre la Península, España se ha visto asolada por una veintena de incendios forestales de gran magnitud que se estima que han arrasado cerca de 25.000 hectáreas. Según indican los registros, no solo se trata de las peores cifras registradas a lo largo de este 2025 sino que, además, también destacan como algunas de las más graves de los últimos años. El número de fuegos activos durante la última semana está un 80% por encima de la media de los últimos 20 años, mientras que la superficie quemada esta semana es hasta un 106% superior a los valores medios recopilados entre 2006 y 2024 en las mismas fechas. Esta oleada de incendios, con aún muchos focos activos, ha obligado a activar el Plan Estatal General de Emergencias para coordinar la actuación y el despliegue de todos los operativos en los principales frente: Tarifa, Zamora, Ourense, León, Toledo y Tres Cantos (Madrid), donde ha fallecido un hombre. Según indican los expertos, esta oleada de fuegos evidencia el desafío de una nueva generación de incendios en España.

Según apuntan los registros del sistema de información de incendios forestales europeos (EFFIS), en lo que llevamos de año en España ya se han quemado casi 60.000 hectáreas. De todas estas, casi un 36% se han quemado desde que empezó el verano a partir de al menos un centenar de focos dispersos por todo el territorio. Los análisis indican que los incendios iniciados en los últimos días destacan, con diferencia, entre los peores del año. Y no solo porque hay varios focos de gran magnitud avanzando a la vez sino porque, tal como indican los bomberos desplegados en la zona, en muchos puntos las llamas avanzan a una velocidad de récord y son cada vez más complicadas de aplacar. "Esta simultaneidad de incendios es un síntoma del cambio climático", explica Cristina Montiel Molina, catedrática de Análisis Geográfico Regional en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

"Esta simultaneidad de incendios es un síntoma del cambio climático" Cristina Montiel Molina

Los expertos afirman que este verano se están dando unas condiciones especialmente proclives a la aparición de grandes incendios. Tras una primavera muy lluviosa que provocó un crecimiento abundante de vegetación en los bosques y campos, la llegada de un verano de récord marcado por las altas temperaturas y la llegada de varias olas de calor con máximas muy por encima de los 40ºC durante varios días consecutivos han secado rápidamente la vegetación y el suelo y han creado un polvorín altamente inflamable. Este proceso ha coincidido, además, con un momento de fuertes vientos y tormentas secas cargadas de rayos. En este contexto, afirma Montiel Molina, solo se necesita que brote una chispa para iniciar un fuego y que, en cuestión de horas, las llamas deriven en un incendio de gran magnitud. "Todo ello ha creado una especie de cóctel molotov", añade Cristina Santín Nuño, científica titular del CSIC, en un análisis remitido al Science Media Centre de España.

En los incendios de ahora, a diferencia de lo que ocurría antaño, se caracterizan por tener un comportamiento cada vez más extremo e impredecible. Las llamas se propagan más rápido, el fuego alcanza una mayor altura y hasta se detectan fenómenos como las llamadas tormentas de fuego provocadas por los pirocúmulos. "Estamos viendo un claro aumento de los llamados megaincendios de quinta y sexta generación que son aquellos que avanzan de forma rápida, muestran comportamientos impredecibles y que, además, incluso llegan a estar fuera de la capacidad de extinción", señalan los especialistas, mientras avisan de que las condiciones aptas para que broten incendios están aumentando en todo el sur de Europa y que, por lo tanto, urge redoblar las políticas de prevención para que estos grandes fuegos no vayan a más.

De Galicia a Castilla y León

Los incendios, que han provocado cerca de 5.000 evacuados, también han puesto a prueba la capacidad de respuesta de los equipos de emergencia. De hecho, Bruselas se mantiene en contacto constante con España por esta cuestión y se ha mostrado dispuesta a coordinar ayuda.

En Ourense, donde los incendios viven quizá la situación más complicada de los frentes que siguien abiertos, la Unidad Militar de Emergencias (UME) se ha desplegado este martes en Chandrexa de Queixa (Ourense) con un paisaje de 3.000 hectáreas calcinadas. Los focos entre Ourense y Taboadela han obligado a cortar la línea de alta velocidad que une la ciudad con Madrid. Al tratarse de una zona montañosa donde solo pueden llegar los medios aéreos, la extinción está siendo muy complicada. Además, Dos bomberos han resultado heridos en un nuevo foco registrado en Oímbra, informa Patricia Casteleiro.

También en Castilla y León, 10 grandes incendios que afectan a las provincias de León y Zamora mantienen a 2.500 personas evacuadas, aunque la evolución de gran parte de ellos ha mejorado en las últimas horas. El incendio que más preocupa es el de Puercas (Zamora), una lengua de fuego muy larga con varios focos, informa M. J. Cachazo, y que afecta a las inmediaciones de la Sierra de la Culebra, un paraje que sufrió el mayor incendio de España de los últimos años en 2022, cuando arrasó más de 60.000 hectáreas. Por su parte, el registrado en Molzuelas de la Carballeda, también de gravedad 2, a última hora de la tarde de ayer saltó a León. Y en esta provincia precisamente ha mejorado la situación del fuego que ha impactado de lleno el espacio natural de Las Médulas.

De Madrid a Tarifa

Precisamente el viento está siendo el enemigo de los equipos de extinción en Tres Cantos (Madrid), Tarifa y el que se ha registrado entre la frontera de Toledo y Cáceres, que no está estabilizado y ya ha arrasado 2.400 hectáreas, informa Rocío Muñoz. En el caso de Madrid, la situación se ha complicado aún más por los vientos que han arreciado por la tarde, informa María G. San Narciso, lo que ha provocado que se mantenga la Situación Operativa 2. Las llamas han sido perimetradas, pero la tensión es máxima en el operativo ante la evolución de las próximas horas. Las primeras hipótesis, informa según las autoridades, apuntan a "causas naturales".

En cambio, en Tarifa, la sospecha es que se trata de un "incendio intencionado", ha asegurado el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz. "Hablamos de una circunstancia lamentable, de mala intención, de mala fe, de intento de hacer daño. Este autor -o autores- ha podido provocar no solo una catástrofe natural, sino también de daño personales incalculables". La lucha contra las llamas que han asolado Atlanterra y Los Alemanes ha seguido esta tarde sin tregua. Desde primera hora, cuatro medios aéreos se habían incorporado a las labores de extinción para reforzar al dispositivo terrestre de 150 efectivos del Plan Infoca y Bomberos de Cádiz, que ha trabajado durante toda la noche. El equipo de tierra cuenta con el apoyo de cinco autobombas y una unidad de maquinaria pesada.

