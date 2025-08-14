Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?

¿Has seguido la actualidad estas dos últimas semanas? Te retamos a demostrarlo con nuestro test de noticias. Responde a las preguntas, descubre si eres un auténtico experto en información.

<noiframe><ul><li>¿En qué cadena trabajaban los cinco periodistas muertos durante un bombardeo de precisión israelí en Gaza?</li><li>¿Qué espacio natural declarado se ha visto afectado por las llamas en un incendio en Castilla y León?</li><li>¿Qué conocido futbolista ha anunciado que se casa con su pareja tras años de relación y cuatro hijos en común?</li><li>¿Quién es la nueva entrenadora de la selección absoluta femenina de fútbol?</li><li>¿Qué monumento andaluz se vio afectado por un incendio el pasado 8 de agosto?</li></ul></noiframe>