Castilla y León sigue luchando contra 26 incendios, trece de ellos de gravedad 2

La jornada de este viernes, 15 de agosto, concluye con una situación "extrema" al registrarse 26 incendios activos en Castilla y León, de los cuales trece se encuentran en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en las provincias de Zamora, León, Salamanca y Ávila, mientras cinco alcanzan el nivel 1 en León, Palencia, Salamanca y Zamora.

Así lo refleja el balance de incendios forestales en Castilla y León realizado por el Ejecutivo autonómico en la plataforma Inforcyl, consultada a las 21.30 horas, del que se desprende que la situación ha ido a peor. "Vivimos una situación extrema, nunca sufrida hasta ahora", han expresado desde la Consejería de Medio Ambiente en su perfil de la red social 'X'.

Los incendios más graves se concentran en las provincias de Zamora, León, Salamanca y Ávila. En concreto, se mantiene el fuego de gravedad 2 originado en Molezuelas de la Carballeda, que saltó desde la provincia zamorana a la leonesa y es, por el momento, el que más superficie ha arrasado en su totalidad en esta oleada de fuegos, con más de 31.000 hectáreas afectadas en ambas provincias. Este incendio, junto al de Puercas, en la comarca zamorana de Alcañices, también en gravedad 2, han evolucionado hoy de forma favorable.

No obstante, la provincia de Zamora enfrenta otro incendio de gravedad 2, el que entró el jueves desde Ourense y se ha denominado incendio de Castromil, localidad desalojada.

Otra de las provincias más afectadas por los incendios forestales en estos momentos es León, donde se concentran seis grandes fuegos, los originados en Yeres -que afectó a Las Médulas-, Llamas de Cabrera, Anllares del Sil, Fasgar, Paradiña y Barniedo de la Reina. Los tres últimos son los que más preocupan en esta jornada.

A estos fuegos que se encuentran en gravedad 2, se han sumado este viernes dos en la provincia de Salamanca, uno en El Payo, otro en La Sagrada y otro en San Cristóbal de los Mochuelos, en el municipio de Cipérez. Además, se ha declarado otro IGR 2, en la provincia de Ávila, con origen en El Herradón de Pinares, que ha obligado a desalojar la pedanía de Urraca-Miguel y la localidad de Ojos Albos.

Por otro lado, se encuentran en IGR 1 cinco incendios forestales, los originados en Orallo (León), Resoba (Palencia), La Uña (León), La Alberca (Salamanca) --que ha bajado del nivel 2 hoy-- y otro en El Porto (Zamora).

En Castilla y León también permanecen activos otros siete incendios forestales de menor gravedad al no haberse declarado el IGR 1 en las provincias de León, Salamanca y Palencia.