Última hora de los incendios en España | El fuego se sigue cebando con Galicia, Castilla y León y Extremadura

Decenas de incendios forestales siguen azotando diversos puntos de España, calcinando miles de hectáreas. Los fuegos han causado ya tres víctimas mortales.

Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.

Castilla y León amanece con 27 incendios activos, con 10 de ellos aún el nivel 2 Castilla y León comienza este domingo con hasta 27 incendios forestales activos, con diez de ellos en el nivel máximo de gravedad -nivel 2-, otros diez en nivel 1 y otros siete activos en diversos puntos de la Comunidad. La peor situación se concentra en el oeste de la comunidad autónoma, donde miles de personas han tenido que dejar sus hogares por la cercanía de las llamas y el intenso humo que provocan. Leer más

El fuego arrasa 25.000 hectáreas en una semana en Extremadura y triplica el dato del año pasado Son ya 25.000 las hectáreas quemadas en un perímetro de 310 kilómetros en menos de una semana de fuego y evacuaciones en Extremadura, con el incendio de Jarilla en el centro de todas las preocupaciones. Anoche seguián activos siete fuegos importantes, destacando los de Jarilla y Aliseda. Esta mañana, a partir de las 10.00 horas, se reunirá el CECOPI y se informará de la evolución de estos siniestros durante la madrugada. En la última reunión, celebrada anoche, las perspectivas en Jarilla eran desfavorables, según el consejero de Presidencia e Interior, Abel Bautista. La superficie quemada esta semana ya casi triplica la que se calcinó el pasado año durante la etapa de mayor riesgo de fuego. Leer la noticia completa

Mañueco acompañará a Sánchez en su visita en León El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, acompañará también al presidente del Gobierno Pedro Sánchez, en Villablino (León), donde el jefe del Ejecutivo visitará la zona afectada por el fuego junto al ministro del Interior y del delegado del Gobierno en Castilla y León.

Los incendios forestales se complican en Asturias: el fuego amplía su frente, amenaza joyas naturales y desaloja la Cordillera Asturias sufría anoche, un total de 15 incendios: 7 activos, 7 controlados y 1 estabilizado. La situación se complicó a última hora de ayer. Los peores presagios acabaron por hacerse realidad: el fuego leonés procedente de Anllares del Sil acabó entrando en el Principado por Degaña. Lo hizo "descontrolado" y con más de diez kilómetros de frente, según informó el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo. "Vamos a aprovechar la noche haciendo distintos cortafuegos para frenar las llamas y a primera hora del domingo [hoy], en cuanto se pueda, contaremos con el apoyo del helicóptero", explicó Calvo. Leer la noticia completa

La línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia seguirá cortada al menos hasta mediodía El servicio ferroviario de alta velocidad entre Madrid y Galicia continuará interrumpido al menos hasta mediodía de este domingo, como consecuencia de los incendios que afectan a la provincia de Orense. Los equipos de Adif siguen revisando la infraestructura para descartar posibles daños, según informa el ente gestor de infraestructuras ferroviarias a través de al red social X. Renfe habilitó ayer dos servicios especiales de trenes en cada sentido entre la capital de España y Zamora, dentro de esta línea de Alta Velocidad.

Paula Pérez La UE avisa de "peligro extremo" en Ourense y estima ya en 40.000 la población afectada La peste de fuego que arrasa el sureste de Ourense se propaga ya por todo el territorio gallego agrandando la catástrofe hasta límites insospechados. Los incendios del Macizo central continúan su avance, aunque con menor fuerza que en días pasados, mientras aparecen nuevos focos y las llamas se ensañan ahora con O Ribeiro y Larouco. Cunde el pánico y la desesperación entre los afectados que ya perdieron sus casas, sus granjas o sus animales, mientras que el miedo se apodera de los vecinos de otras localidades que ven como cada día el frente de humo y fuego está más cerca de sus aldeas. Aumentan los núcleos confinados, el tren con Madrid lleva ya cuatro días interrumpido y otras cinco personas resultaron ayer heridas a consecuencia de la ola incendiaria. Leer la información completa

El rey visita el cuartel general de la UME para conocer su despliegue en los incendios El rey visitará este domingo, en Torrejón de Ardoz (Madrid), el cuartel general de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para recibir la última información sobre el despliegue de sus efectivos en las tareas de extinción de los incendios, según ha informado Zarzuela. En su visita al Cuartel General de la UME, situado en la base aérea de Torrejón, y que tendrá lugar a primera hora de la tarde, el rey estará acompañado por la ministra de Defensa, Margarita Robles. Un total de 1.400 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) luchan contra en fuego, en el ataque directo de las llamas, en los incendios de mayor gravedad. A ellos se suman otros 2.000 en misiones de apoyo, además de 450 medios desplegados.

Extinguido el incendio forestal declarado este sábado en Xàtiva (Valencia) El incendio declarado la tarde del sábado en Xàtiva (Valencia) ha sido dado por extinguido por los bomberos a las tres de la madrugada de este domingo, según ha informado el Centro de Emergencias de la Generalitat. El incendio, que se declaró sobre las 17:40 horas en dos focos y según fuentes municipales obligó a efectuar algún desalojo puntual, fue controlado a las 21:31 horas tras quedar sin llama y retirarse del lugar los ocho medios aéreos que participaron en los trabajos de extinción.