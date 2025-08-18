Última hora de los incendios en España | Robles no descarta enviar más militares a los incendios como apoyo logístico

Un total de 26 incendios activos en Castilla y León, diez en gravedad 2 y diez en nivel 1

Castilla y León llega a primera hora de la mañana de este lunes 18 de agosto a los 26 incendios activos, de los cuales diez se encuentran en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en las provincias de Zamora, León y Salamanca, mientras diez alcanzan el nivel 1 en León, Palencia, Salamanca, Ávila y Zamora.

Así lo refleja el balance de incendios forestales en Castilla y León realizado por el Ejecutivo autonómico en la plataforma Inforcyl, consultado a las 9.30 horas, del que se desprende que la situación sigue siendo "de extrema gravedad y simultaneidad" por la cantidad de incendios activos, tal y como han indicado desde la Consejería de Medio Ambiente en su perfil de la red social 'X'.

Los incendios más graves se concentran en las provincias de Zamora, León y Salamanca al situarse en estas provincias varios de gravedad 2, especialmente en León, donde los fuegos originados en Fasgar, Anllares del Sil, Llamas de Cabrera, Yeres -- que afectó a Las Médulas--, Paradiña, Barniedo de la Reina y Canalejas siguen en este nivel de peligrosidad, al igual que el de Gestoso.