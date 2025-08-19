En Directo

Minuto a minuto

Última hora de los incendios en España | Los incendios que arrasan el país dejan 31.000 evacuados y una histórica ayuda internacional

Los bomberos y la UME luchan contra un amplio número de focos en media España

El fuego se sigue cebando con Galicia, Castilla y León y Extremadura

Pedro Sánchez ha propuesto un gran pacto de Estado para la mitigación y la adaptación a la emergencia climática

A. Romero | S.Vázquez

Decenas de incendios forestales siguen azotando diversos puntos de España, calcinando miles de hectáreas. Los fuegos han causado ya cuatro víctimas mortales.

Siga aquí la última hora de la lucha contra el fuego.

