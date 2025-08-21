El costoso (o no) retorno al cole

Después de dos meses sin deberes ni actividades extraescolares, con horarios más flexibles y más tiempo de ocio, la vuelta a la rutina, con los madrugones y, por tanto, la necesidad de cenar y acostarse también antes, puede resultar duro para muchos pequeños. A pesar de que los expertos reconocen que los niños tienen una gran capacidad de adaptación, recomiendan ir preparando de forma gradual la nueva incorporación a la vida escolar para procurar que este tiempo de adaptación sea lo más breve y llevadera posible.

Según Alba Fernández, psicóloga educativa, el periodo de adaptación suele durar entre dos y seis semanas. "Esto dependerá de la idiosincrasia del niño, su etapa evolutiva y el número de cambios a los que se enfrente. No es lo mismo si está en la guardería, en educación primaria o en secundaria. Tampoco es lo mismo enfrentarse a nuevos retos académicos que cambiar de centro escolar o afrontar otro tipo de cambios como el de una nueva residencia o un cambio laboral de los progenitores", explica.

Para facilitar la adaptación, sostiene que lo mejor es restablecer las rutinas de sueño y comidas de forma progresiva antes de inicio del curso académico. "Hacerles partícipes en la preparación de materiales, ropa y útiles para el próximo curso, así como escuchar y adaptarnos, en la medida que podamos, a sus gustos y, sobre todo, a sus necesidades a la hora de programar y escoger actividades extraescolares para el próximo curso también es importante", añade.

Según la psicóloga Diana Rodríguez, lo ideal es ir adaptando en septiembre las rutinas a los ritmos circadianos, que son los ciclos biológicos que se repiten cada 24 horas, influenciados principalmente por la luz y la oscuridad que controlan el sueño, la producción hormonal, la temperatura corporal y otras funciones esenciales. "Los horarios que podemos manejar como padres son los del sueño y los de las comidas, en base a los cuales se va regulando el resto. Así, estaremos biológicamente preparados al empezar el curso", explica.

Según Rodríguez, el tiempo para regular los ritmos circadianos después de un periodo de relajación en los horarios depende de distintos factores. "Aquí están involucrados la constancia, las rutinas familiares, las circunstancias personales y el propio individuo. Hay personas que en tres días adaptan su reloj biológico y otras que tardan dos semanas", concreta.

En cualquier caso, Rodríguez añade que poner límites es esencial para recuperar el ciclo del sueño, por ejemplo. "Retirar las pantallas dos horas antes de irse a dormir es fundamental para activar la secreción de melatonina", puntualiza.

Elaborar un horario realista de la rutina escolar que incluya los periodos de descanso y de ocio también facilita la adaptación. La actitud de los progenitores ante el nuevo curso escolar también influye en la forma en la que lo viven los niños. Si la vuelta se asume de una forma positiva por parte de la familia, y se habla del tema con naturalidad y positividad, esta tendrá un menor impacto en los niños En este sentido, los expertos recomiendan hablar con ellos para saber cómo se sienten ante el inicio del nuevo curso escolar y que expectativas tienen.

Esto, además, afianza el vínculo de confianza con los hijos para que se sientan libres de contar cómo viven esta etapa de su vida y si tienen alguna preocupación o miedo al respecto. La confianza paterno filial facilita la comunicación abierta y la detección temprana de problemas como el acoso y el ciberacoso escolar, que, según la ONG Internacional Bullying Sin Fronteras, sufrieron más de 300.000 niños en España el curso pasado.

En septiembre aumentan las consultas

El inicio del año escolar suele ser un periodo de transición y ajuste para muchos niños, lo que puede desencadenar o agudizar problemas emocionales y de comportamiento que requieren atención psicológica. "En niños escolarizados muchas veces el colegio es un factor de estrés", afirma la psicóloga Diana Rodríguez. Esta adaptación puede manifestarse a través de diversos síntomas, tanto físicos como psicológicos: ansiedad, tristeza persistente, irritabilidad, miedos, dificultades en las habilidades sociales, problemas de conducta, dificultad de aprendizaje, problemas de atención y concentración, pérdida de apetito y dolor de cabeza o de estómago sin causa médica. Los especialistas establecen entre dos y seis semanas el tiempo de adaptación, por lo que si estos problemas persisten más allá de este tiempo, habría que solicitar ayuda profesional. De hecho, en septiembre y octubre las citas de psicología y psiquiatría infantil se incrementan hasta un 25% con respecto al resto del año. Según Alba Fernández, septiembre también marca el reinicio de las sesiones de terapia de los niños con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE). "Algunos se toman un descanso en el verano y luego reinician su terapia una vez descansados. Otros, sin embargo, la inician una vez comenzado el curso cuando desde el colegio o ante los nuevos retos detectamos dificultades que necesiten apoyo y ayuda profesional", afirma.

