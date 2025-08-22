Los Reyes visitarán la próxima semana las zonas afectadas por los incendios

Los Reyes Felipe VI y Letizia visitarán la próxima semana las principales zonas afectadas por los graves incendios que han asolado distintas partes de España en los últimos días para interesarse por las necesidades de los ciudadanos que se han visto afectados. Don Felipe y Doña Letizia quieren "conocer de primera mano los daños sufridos y las necesidades de los vecinos afectados, así como mostrar su agradecimiento a todos los equipos que han contribuido a combatir el fuego y proteger a la población", según ha informado este viernes Zarzuela.

Por el momento, fuentes de la Casa del Rey no especifican a qué comunidades autónomas en concreto se desplazarán los Reyes. Felipe VI y Letizia han pedido a la Fundación Hesperia, de la que son presidentes de honor, que examine las posibilidades que tiene de contribuir con sus fondos propios a la financiación de algunos de los proyectos de reconstrucción o recuperación que se irán poniendo en marcha en un futuro próximo en las zonas afectadas.

Carlos Gil

Unidad Militar de Emergencias

El Rey ha venido siguiendo de cerca la evolución de los graves incendios que han asolado amplias zonas este verano, en contacto permanente con el Gobierno, según informó Zarzuela. Asimismo, ha mantenido conversaciones telefónicas con los presidentes de varias comunidades autónomas afectadas como los de Madrid, Andalucía, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Asturias, Cataluña, Comunidad Valenciana y Aragón.

Además, el pasado domingo el monarca visitó el Cuartel General de la Unidad Militar de Emergencias (UME), en la Base Aérea de Torrejón, para interesarse por el despliegue de sus efectivos en las tareas de extinción de los incendios. Don Felipe aprovechó para transmitir su ánimo a todas las unidades que configuran la UME y el orgullo por la labor que han estado realizando.

Preocupación por Extremadura

Felipe VI trasladó su preocupación por Extremadura a la presidenta, María Guardiola, el pasado 13 de agosto tras una llamada telefónica. "Acabo de recibir una llamada del Rey Felipe, que sigue con preocupación la evolución de los incendios. Me traslada su solidaridad con todos los vecinos afectados y su agradecimiento y apoyo al Plan Infoex y a todos los efectivos desplegados. Estamos orgullosos de la respuesta ejemplar que estáis dando. Gracias a todos los intervinientes. Gracias, Majestad", informó la jefa del Ejecutivo en su red social X.

Cabe recordar que los monarcas visitaron Extremadura por última vez el pasado mes de mayo, cuando se desplazaron a la Puebla de Guadalupe para visitar el monasterio de la patrona dos décadas después de su primera visita.