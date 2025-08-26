Última hora de los incendios en España: La meteorología adversa vuelve a complicar el fuego en Zamora y León

El fuego de Porto salta las defensas avivado por el viento y avanza entre Zamora y León

El incendio forestal originado el pasado 14 de agosto por un rayo ha avanzado en las últimas horas por la Sierra de la Cabrera, en el límite entre las provincias de Zamora y León, avivado por el viento que ha hecho que haya saltado las defensas establecidas, según ha informado el Servicio de Extinción de Incendios de la Junta de Castilla y León. Los vientos con ráfagas constantes de 40 kilómetros hora han condicionado el avance del fuego este lunes por la tarde que, tras sobrepasar las defensas, el frente ha alcanzado la cumbre que separa las dos provincias y ha obligado a desalojar cinco poblaciones zamoranas, cuatro de ellas ya evacuadas la pasada semana. El trabajo en las horas de la tarde más complicadas por el viento, con rachas de hasta 60 kilómetros hora, ha consistido en contener el incendio con la intención de esperar una oportunidad durante la noche. La zona de La Cabrera leonesa y zamorana, hacia donde avanza el incendio, está formada por una serie de valles con orientación norte sur donde, ayudado por los vientos de poniente, el incendio puede avanzar con velocidad, han explicado fuentes del operativo de extinción. Se trata además de una zona muy pedregosa donde los buldóceres no pueden trabajar con facilidad, por lo que la estrategia esta noche se centra en realizar pequeños contrafuegos que ayuden a ir cerrando poco a poco pequeñas partes del incendio, según dichas fuentes. EFE