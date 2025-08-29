La mayor tragedia en la ruta canaria: 143 víctimas en un cayuco naufragado frente a Mauritania
70 cuerpos ya han sido recuperados y las labores de búsqueda continúan
EFE
Las Palmas de Gran Canaria
El naufragio en la costa de Mauritania este jueves de una embarcación que se dirigía a Canarias ya ha dejado 143 víctimas, convirtiéndose así en la mayor tragedia en la ruta canaria. El número de cadáveres recuperados por las autoridades ha ascendido a setenta. La embarcación, con 160 personas a bordo y salida desde Gambia, naufragó tras una semana en alta mar. Apenas 16 personas han sobrevivido mientras continúan las labores de búsqueda.
Según relataron los supervivientes, viajaban en un grupo de más de un centenar de personas, en su mayoría de nacionalidad gambiana y senegalesa, que habían zarpado de Gambia seis días antes con rumbo al Archipiélago.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Netflix estrena el viernes una nueva serie con Málaga como protagonista
- Fallece Emilio Benéitez, alma mater del mítico bar Emily
- Alerta amarilla este jueves en el litoral de Málaga por viento y olas de hasta tres metros
- Un muerto y cuatro mujeres heridas en una colisión entre dos turismos en La Viñuela
- En prisión el presunto autor de seis incendios forestales en Málaga
- Estas son las fechas en las que volverán a las aulas los alumnos de la UMA
- Cuenta atrás para que la Zona de Bajas Emisiones de Málaga empiece a multar
- Este es el plato típico de Málaga que casi nadie conoce y se está perdiendo: 'Lo hacían nuestros abuelos