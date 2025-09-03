Denunciado el dueño de una empresa ilegal de aparcamiento en el aeropuerto de Málaga

El dueño de una empresa ilegal de aparcamiento de vehículos que actuaba en el aeropuerto de Málaga ha sido denunciado por la Policía Local, ya que ejercía esta actividad sin ningún tipo de autorización y entregaba los vehículos con daños y con más kilómetros, lo que demuestra que los usaba durante el depósito. El denunciado fue identificado por los agentes cuando circulaba en uno de los turismos que tenía en depósito y dio positivo en alcohol cuando se le realizó la prueba, según ha informado este miércoles la Policía Local en un comunicado.

La 'base de operaciones' era un vehículo, en cuyo maletero había unas 150 llaves de coches. Los coches de los clientes que se iban de viaje los aparcaba en plazas de AENA -sin abonar en muchos casos-, en el parking o en descampados cercanos al aeródromo.

La investigación se inició el pasado 7 de agosto a raíz de la denuncia de una persona en la Jefatura de Policía de Barrio de Churriana, a quien se le devolvió el coche con daños de diversa consideración pero, al requerir al trabajador de la empresa, "se marchó sin dar ninguna explicación" y después nadie respondía al teléfono, "por lo que no se pudo identificar al presunto infractor".

Ante esta denuncia y el hecho de que los servicios de la compañía fueron contratados por Internet, el Grupo de Investigación y Protección (GIP) de la Policía Local de Málaga realizó un rastreo en fuentes abiertas a través de la red, que ha permitido comprobar cómo la empresa en cuestión oferta sus servicios en las principales plataformas de aparcamiento y depósito de vehículos para las personas que van a viajar. En estos portales se acumulan comentarios negativos, en los que los usuarios dan escasa puntuación a la entidad y denuncian que sus vehículos fueron entregados sin garantía, con daños e, incluso, con un incremento de kilómetros realizados.

Tras ser identificado , los agentes hallaron, en un bolso que portaba, doce llaves de distintos turismos y un talonario de entrega de los mismos. Al abrir el maletero del turismo que usaba como 'oficina', los policías encontraron otras 150 llaves, una cizalla de gran tamaño y un paquete de tarjetas con publicidad de la empresa. Durante la intervención, "los agentes detectaron un fuerte olor a alcohol", por lo que le realizaron la prueba de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo, por lo que fue denuciado.

En la investigación, en la que ha colaborado la seguridad privada del parking del aeropuerto, se pudo constatar que la empresa carecía de infraestructura, los estacionan en plazas de aparcamiento de AENA sin abonar, en muchos casos, el parking o en descampados cercanos al aeródromo malagueño, sin cumplir con los deberes de depósito. También se ha detectado que facilitan datos falsos respecto al domicilio social que figura en los documentos usados para recoger el vehículo.

Por todo ello, los hechos han sido puestos en conocimiento de la Policía Nacional, para que se investigue si se hubiera podido incurrir en algún ilícito penal, así como de los organismos competentes en materia de empleo y otros ámbitos relacionados con esta actividad.