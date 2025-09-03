TSL Consultores celebra en Málaga la gran Jornada de Gestión Farmacéutica

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Málaga acogerá el próximo 25 de septiembre a las 16:00h la Jornada de Gestión Farmacéutica organizada por TSL Consultores, un encuentro que reunirá a profesionales del sector para reflexionar sobre los retos y oportunidades que afrontan hoy en día las farmacias. Con casi 20 años de experiencia a sus espaldas, asesorando a boticas en Andalucía, TSL Consultores se posiciona como un referente en el ámbito de la gestión y planificación estratégica. Ahora, pretende acercar conocimiento de valor a través de esta cita imprescindible, con entrada gratuita.

Un encuentro con expertos para transformar la forma en que gestionas tu farmacia

La jornada arrancará con la ponencia de Curro Jordano, titular de farmacia en Córdoba y consultor especializado en gestión, que compartirá su visión sobre el día a día del farmacéutico y la importancia de una buena organización empresarial. A continuación, José Fragero y David González, de Farmatic, presentarán las últimas novedades en software de gestión e introducirán la implantación del sistema Verifactu, clave para la digitalización de farmacias. El bloque continuará con Juanjo José Villalba, director de la OP de Bankinter, que ofrecerá una charla sobre asesoramiento patrimonial para titulares de farmacia, una cuestión cada vez más relevante en el contexto actual.

Tras una breve pausa, la sesión retomará con la intervención de Manuel Morado, director general de Gollman, que hablará sobre la robotización y cómo la innovación tecnológica puede transformar la eficiencia del sector. A las 19.00h será el turno de Tamara Panadero, secretaria del ICOFMA, explicará las claves de la inspección sanitaria y las actuaciones de la administración, un tema de especial interés para todos los profesionales. El bronche final lo pondrán Domingo Ibarrondo y Alberto Bullón, técnicos de Hacienda en Málaga, que abordarán los aspectos fiscales que afectan al negocio farmacéutico y el procedimiento inspector de la Agencia Tributaria.

JORNADA DE GESTIÓN TSL. / D.R.

¡Apúntate al evento y confirma tu asistencia!

La jornada finalizará con un cóctel de cortesía a cargo del catering Doña Francisquita, que servirá de espacio de networking entre farmacéuticos, consultores y expertos. La inscripción es gratuita y está abierta a todos los farmacéuticos interesados a través de este formulario de inscripción. Además, se ruega confirmación en farmacias@tslconsultores.es ¡No te lo pierdas!